İzinli çıkan mahkum, camilerde hırsızlık yaparak yakalandı

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SİVAS'ta izinli olarak cezaevinden çıkıp, 4 camiye girerek cemaatin cep telefonları ile cüzdanlarını çalan Rüştü Kılıç (42), yakalanıp, tutuklandı.

Sivas F Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu'nda 'gasp' suçundan yatıp, izinli olarak çıkan Rüştü Kılıç, 4 camiye girip, hırsızlık yaptı. Cemaat ile namaza durup, ardından askılardaki montlardan cep telefonu ve cüzdan çalan Kılıç'ın o anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Bir imamın da montundan anahtar alıp, otomobilini çalan Kılıç, ihbar sonrası Kadı Burhaneddin Mahallesi'nde yakalandı. Otomobil aynı mahallede park halinde bulunurken, Kılıç işlemleri sonrası yeniden cezaevine gönderildi.