İzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Saraçlı Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı belirlendi.
Kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, dedektör, kazma, balyoz ile demir ve bakır çubuk ele geçirdi.
Zanlılar hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
