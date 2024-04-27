İzinsiz Kızıl Şahin Besleyen Kişiye İşlem Yapıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde izinsiz kızıl şahin besleyen kişi hakkında işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, Bolatlar Mahallesinde M.T'ye ait adreste kızıl şahin bulunduğunu tespit etti.
M.T'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, ahırda kanadından yaralanmış kızıl şahin bulundu.
Yaralı kızıl şahine el koyan ekipler, M.T'ye 30 bin 322 lira para cezası uyguladı.
Kızıl şahin, tedavisinin yapılarak doğaya bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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