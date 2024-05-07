İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine tepki gösteren 3 kişi yangın çıkardı - Son Dakika
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İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine tepki gösteren 3 kişi yangın çıkardı

Şişli'de izinsiz oturduğu iddia edilen dairenin tahliyesine tepki gösteren 3 kişi, gözaltına alındı. Bir apartmanda izinsiz oturduğu iddia edilen kişi, polis, belediye ve itfaiye ekiplerine tepki göstererek binayı ateşe verdi. Yangın sonucunda binanın çatısından düşen alevler çevredeki araçlara ve motosiklete zarar verdi. İkna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine ekipler, çilingir yardımıyla binaya girerek şüphelileri gözaltına aldı. Olayda fenalaşan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Binanın mülk sahibi kurum tarafından yaptırılan apartmanda resmi işlemler tamamlanmadan izinsiz oturan kişinin olduğu belirtildi.

07.05.2024 11:35
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Şişli'de izinsiz oturduğu iddia edilen dairenin tahliyesine tepki göstererek yangın çıkaran 3 kişi, gözaltına alındı.

Halide Edip Adıvar Mahallesi Kutlubey Sokak'ta 4 katlı bir apartmanda izinsiz oturduğu iddia edilen kişi, binayı tahliye için gelen polis, belediye ve itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

Ekiplere kapıyı açmayan bu kişi binanın çatı katına çıkarak dış cephe kısmını ateşe verdi.

Binanı çatısından düşen alevlerin dış cephenin bazı kısımlarıyla binanın önünde park halindeki bir motosiklet ve araçlarda hasara yol açtı.

Ekipler, binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatırken, oluşan küçük çalı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine çilingir yardımıyla binaya giren ekipler, ateş yakan şüphelinin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 3 kişi gözaltına aldı. Bu sırada fenalaşan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binanın yerinde daha önce gecekondu bulunduğu, mülk sahibi kurum tarafından yaptırılan apartmandaki resmi işlemler tamamlanmadan söz konusu kişinin izinsiz oturduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Halide Edip Adıvar, Motosiklet, İtfaiye, Şişli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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