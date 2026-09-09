İzlanda Başbakanı, Trump'ın 'ABD toprağı' haritasına 'Hakaret' diyerek tepki gösterdi

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, ABD Başkanı Donald Trump'ın, adayı "ABD toprağı" olarak gösteren harita paylaşımına ilişkin, "Devletlerin egemenliğiyle dalga geçmenin komik ya da normal bir yanı yok." dedi.

İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV, Başbakan Frostadottir ve İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir'in ABD Başkanı Trump'ın, adayı "ABD toprağı" olarak gösteren harita paylaşımının ardından ortak basın toplantısı düzenlediklerini belirtti.

Trump'ın, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaşmasındaki imanın "gülünç" olduğunu söyleyen Frostadottir, "Bu ifade şekli, İzlandalılara, Kanadalılara ve Grönlandlılara açıkça bir hakarettir. Bu konuda açık olmalıyız." diye konuştu.

Frostadottir, "Devletlerin egemenliğiyle dalga geçmenin komik ya da normal bir yanı yok." dedi.

Bakan Gunnarsdottir de paylaşımın "uygunsuz" olduğunu söyleyerek, İzlanda'nın egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu belirtti.

Trump, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaşmış, haritada İzlanda da ABD bayrağının renklerine boyanmıştı.