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İzlanda'da Reykjanes Yarımadası'ndaki Yanardağda Patlama - Son Dakika
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İzlanda'da Reykjanes Yarımadası'ndaki Yanardağda Patlama

İzlanda'da Reykjanes Yarımadası'ndaki bir yanardağda patlama meydana geldi. Patlama, Grindavik kasabasının yakınlarında gerçekleşti. Yanardağ patlaması ihtimaline karşı 'acil durum' ilan edilmiş ve tahliye kararı alınmıştı.

İzlanda\'da Reykjanes Yarımadası\'ndaki Yanardağda Patlama
19.12.2023 - 09:47,
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İzlanda'da Reykjanes Yarımadası'ndaki bir yanardağda patlama meydana geldi.

İzlanda Meteoroloji Ofisinin (IMO) açıklamasına göre, Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patlaması, Grindavik kasabasının yakınlarında gerçekleşti.

Yerel saatle 22.00 sularında meydana gelen patlamanın görüntüleri, bölgedeki kameralara yansıdı.

İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Vidir Reynisson, ülkede yayın yapan RUV televizyonundaki açıklamasında, magma akışına değinerek, olayın bölge için "büyük bir patlama niteliğinde olduğunu" ifade etti.

Yanardağ patlaması ihtimaline karşı "acil durum" ilan edilmişti

İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.

Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzlanda'da Reykjanes Yarımadası'ndaki Yanardağda Patlama - Son Dakika
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