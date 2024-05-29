İzlanda'da Yanardağ Patlaması: Lavlar 50 Metre Yüksekliğe Ulaştı - Son Dakika
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İzlanda'da Yanardağ Patlaması: Lavlar 50 Metre Yüksekliğe Ulaştı

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Sundhnukur yanardağında lav püskürtme başladı. Lavların 50 metre yüksekliğe ulaştığı ve volkan çatlağının büyümeye devam ettiği belirtildi.

29.05.2024 17:23
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HELSİNKİ, 29 Mayıs (Xinhua) -- İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bir yanardağ lav püskürtmeye başladı.

İzlanda Meteoroloji Ofisi'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, patlamanın Grindavik kasabasının kuzeyindeki Sundhnukur yanardağı yakınlarında meydana geldiği belirtilirken, lavların 50 metre yüksekliğe ulaştığı, volkan çatlağının yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda olduğu ve büyümeye devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İzlanda'da Yanardağ Patlaması: Lavlar 50 Metre Yüksekliğe Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzlanda'da Yanardağ Patlaması: Lavlar 50 Metre Yüksekliğe Ulaştı - Son Dakika
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