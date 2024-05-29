İzlanda'da Yanardağ Patlaması: Lavlar 50 Metre Yüksekliğe Ulaştı

Güncel

HELSİNKİ, 29 Mayıs (Xinhua) -- İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bir yanardağ lav püskürtmeye başladı.

İzlanda Meteoroloji Ofisi'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, patlamanın Grindavik kasabasının kuzeyindeki Sundhnukur yanardağı yakınlarında meydana geldiği belirtilirken, lavların 50 metre yüksekliğe ulaştığı, volkan çatlağının yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda olduğu ve büyümeye devam ettiği kaydedildi.