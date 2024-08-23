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- İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda 6. kez yanardağ patladı

REYKJAVİK - İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda Aralık ayından bu yana 6. kez yanardağ patlaması meydana geldi.

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ Aralık ayından bu yana 6. kez kül ve lav püskürttü. İzlanda Meteoroloji Ofisi'ne göre yerel saatle 21.26'da meydana gelen patlama nedeniyle küçük çaplı sarsıntılar yaşandı. IMO, 22.37'de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yanardağdan püsküren lavlar gece gökyüzünü aydınlatırken yarımadadaki Grindavik kasabası, patlamanın ardından tahliye edildi. Patlama sonrası İzlanda'daki uçuşların normal şekilde devam ettiği belirtildi.

Ülkenin Reykjanes Yarımadası'ndaki 2 yanardağda 18 Aralık 2023 ve 14 Ocak tarihlerinde patlama meydana gelmişti. Grindavik kasabasında yaşayan yaklaşık 4 bin kişi Aralık ayında meydana gelen patlama öncesinde tedbir amaçlı Kasım ayında tahliye edilmiş, kasaba sakinlerinin küçük bir kısmı bölgeye geri dönmüştü.