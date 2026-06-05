İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan, Ufı Avrupa Konferansı'nda "Geleceği Birlikte İnşa Edelim" Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan, Ufı Avrupa Konferansı'nda "Geleceği Birlikte İnşa Edelim" Mesajı

05.06.2026 09:43  Güncelleme: 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ev sahipliğinde düzenlenen UFI Avrupa Konferansı, 36 ülkeden yaklaşık 400 fuarcılık profesyonelini Fuar İzmir'de buluşturdu. Başkan Cemil Tugay, iş birliği ve uluslararası ortaklıkların güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ev sahipliğinde düzenlenen UFI Avrupa Konferansı, 36 ülkeden yaklaşık 400 fuarcılık profesyonelini Fuar İzmir'de buluşturdu. Konferansın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Yeni iş birlikleri geliştirelim, uluslararası ortaklıklarımızı güçlendirelim ve geleceği birlikte inşa edelim" çağrısı yaptı.

Türkiye'de fuarcılığın doğduğu kent olan İzmir, 52 yıl aradan sonra yeniden UFI Avrupa Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ organizasyonunda 3-5 Haziran tarihleri arasında düzenlenen konferans, 36 ülkeden yaklaşık 400 fuarcılık profesyonelini Fuar İzmir'de bir araya getirdi. Ünlü sunucu Chloe Richardson'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını İngilizce yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, konukları kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İzmir'in tarih boyunca ticaretin ve kültürlerin buluşma noktası olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, "52 yıl sonra yeniden uluslararası bir UFI organizasyonuna ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir gurur. Bu buluşma yalnızca bir konferans değil, aynı zamanda kentimizin köklü ticaret ve fuarcılık birikiminin sürdüğünün güçlü bir göstergesidir. Türkiye'de fuarcılığın temelleri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla bir asırdan fazla süre önce bu şehirde atıldı. Tarihi Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına uzanan İzmir Enternasyonal Fuarı da 1947 yılında UFI üyeliği alan ilk Türk fuarı oldu. Bu nedenle İzmir'i 'Fuarlar Şehri' olarak tanımlıyoruz" dedi.

TUGAY'DAN İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Konuşmasında katılımcılara açık bir çağrıda bulunan Başkan Tugay, Fuar İzmir'in Türkiye'nin en büyük, en modern ve en gelişmiş fuar kompleksi olduğunu vurguladı. Fuar İzmir'in güçlü teknik altyapısı ve yüksek kapasitesinin yanı sıra mermerden modaya kadar birçok sektörde düzenlenen uluslararası ihtisas fuarlarına ev sahipliği yaptığını belirten Tugay, tesisin küresel ölçekte önemli bir buluşma noktası haline geldiğini söyledi. Konferans boyunca sürdürülebilirlikten yapay zeka destekli yeni nesil fuar modellerine kadar sektörün geleceğini şekillendirecek pek çok başlığın ele alınacağını ifade eden Tugay, "36 ülkeden gelen 400'ü aşkın sektör profesyonelinin oluşturacağı sinerjinin, küresel fuarcılık endüstrisi için yeni bir dönüm noktası yaratacağına inanıyorum. Sizleri, Fuar İzmir'in sunduğu güçlü altyapı ve olanaklardan yararlanmaya, aynı zamanda İzmir'in üretim ve ticaret kültürünün bir parçası olmaya davet ediyorum. Bu eşsiz platformda yeni iş birlikleri geliştirelim, uluslararası ortaklıklarımızı güçlendirelim ve geleceği birlikte inşa edelim" dedi. Başkan Tugay, konuşmasının sonunda organizasyona katkı sunan UFI yetkilileri ile İZFAŞ çalışanlarına teşekkür ederek tüm katılımcılara verimli ve başarılı bir konferans diledi. Başkan Tugay konuşmasının ardından konferansın geleneksel başlangıç zilini çaldı.

UFI Avrupa Bölge Direktörü Nick Dugdale-Moore, konferansın hazırlık süreci ve ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, UFI Avrupa Konferansı'nın bugüne kadarki en yüksek katılımlı Avrupa konferansı olduğunu söyledi. Yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti de ifade eden Moore, organizasyona katkı sunanlara ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

İZMİR'İN TARİHİ, KÜLTÜREL, TURİSTİK DEĞERLERİ TANITILDI

İzmir'de daha önce 1966 ve 1974 yıllarında UFI kongreleri düzenlenmişti. Türkiye'de modern fuarcılığın temellerinin 1923 İzmir İktisat Kongresi ile atıldığı kent, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 1947 yılında UFI üyeliğine kabul edilmesiyle birlikte uluslararası fuarcılık ağında önemli bir yer edinmişti. Yarım asrı aşan aranın ardından kentte gerçekleştirilen UFI Avrupa Konferansı da İzmir'in fuarcılıktaki köklü birikimini ve güçlü konumunu, yeniden Avrupa fuarcılık sektörünün gündemine taşıyor. Program süresince konuklar, İzmir'in mimari mirasını, kent kültürünü ve körfez yaşamını yakından tanıma fırsatı buldu. Katılımcılar, kentin tarihi ve sosyal dokusunu yerinde gözlemleyerek İzmir'i farklı bir perspektiften deneyimledi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Etkinlikler, Cemil Tugay, Ekonomi, Kültür, Turizm, Güncel, İzfaş, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan, Ufı Avrupa Konferansı'nda 'Geleceği Birlikte İnşa Edelim' Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Hizbullah’tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu Hizbullah'tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu
Trafikte dehşet Pompalı tüfekle yol kesip sürücüyü darbettiler Trafikte dehşet! Pompalı tüfekle yol kesip sürücüyü darbettiler
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
CHP kurultay ve kongre davasına ret CHP kurultay ve kongre davasına ret

10:02
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
09:48
Hakan Safi çıldırdı 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor
Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor
09:36
Dolarda tarihi rekor 46 lira seviyesi aşıldı
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı
09:35
Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı Okan Buruk kararını verdi
Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! Okan Buruk kararını verdi
09:07
Icardi için yolun sonu Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
08:37
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 10:06:42. #.0.5#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan, Ufı Avrupa Konferansı'nda "Geleceği Birlikte İnşa Edelim" Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.