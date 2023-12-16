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İzmir açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 57 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca Dikili ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 43 düzensiz göçmen de yakalandı.

İzmir açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
16.12.2023 - 01:23,
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İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Menderes ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 57 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Öte yandan Dikili ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 43 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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Yunanistan, Dikili, İzmir, Son Dakika

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