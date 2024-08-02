İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Tüpraş Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracıyla yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.
Orman Bölge Müdürlüğü yangın ihbarının 17.06'da geldiğini, ilk müdahalenin 17.16'da yapıldığını bildirdi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir Aliağa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika
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