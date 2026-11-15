İzmir Başsavcılığı, Çankırı'ya yönelik X paylaşımı için resen soruşturma başlattı - Son Dakika
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İzmir Başsavcılığı, Çankırı'ya yönelik X paylaşımı için resen soruşturma başlattı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, X'teki 'profdrayguruz' hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı hedef alan paylaşım için resen soruşturma başlattı. Paylaşımın TCK 216/2 kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu sayılabileceği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı hedef alan paylaşıma ilişkin resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya platformu X üzerinden 'profdrayguruz' kullanıcı adlı hesap aracılığıyla yapılan ve 'Türk Ceza Kanunu'nun 216/2 maddesinin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu' kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olduğu tespit edilen paylaşım üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA
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