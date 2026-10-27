İzmir Bayındır'da kamyonet 75 yaşındaki kadına çarptı, kaza anı kameraya yansıdı

İzmir Bayındır'da kamyonet 75 yaşındaki kadına çarptı, kaza anı kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Bayındır'da 23 Ekim'de Fatih Mahallesi'ndeki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki kadına kamyonet çarptı. Yaralanan kadın Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavisinin ardından taburcu edildi; kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde kamyonetin yayaya çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, 23 Ekim'de Fatih Mahallesi'ndeki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Emire I'ya (75), sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 ABU 212 plakalı kamyonet çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emire I. ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşlı kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anının görüntülerine ulaşıldı.
Kaynak: AA
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