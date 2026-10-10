İzmir Bayraklı Belediyesi operasyonunda 22 şüphelinin işlemleri bitti, tutuklu 15'e çıktı

İzmir Bayraklı Belediyesi operasyonunda 22 şüphelinin işlemleri bitti, tutuklu 15'e çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Bayraklı Belediyesi operasyonu kapsamında mahkemeye sevk edilen 22 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Bu kararla tutuklu sayısı 15'e çıkarken, 22 kişi adli kontrolle, 5 kişi emniyetten, 4 şüpheli mahkemece, 1 kişi savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.
TUTUKLU SAYISI 15'E YÜKSELDİ
İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında mahkemeye sevk edilen 22 şüphelinin daha işlemleri tamamlandı. Son karar ile birlikte; dönemin Baybel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal, Hulusi Başaran, Şehriban Akı, Buket Ceylan, Osman Akseki, Gaffar Akkel, önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal, Halil Ulusal ve Murat Yılmaz tutuklandı. Tutuklu sayısı toplamda 15'e yükselirken, 22 kişi adli kontrolle, 5 kişi emniyetten, 4 şüpheli mahkemece ve 1 kişi de savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.
Mustafa İÇ/İZMİR,
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?