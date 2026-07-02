Bayraklı'da Madımak Katliamı'nın 33. Yılı Dolayısıyla Anma Programı Düzenlendi

(İZMİR) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Madımak Oteli'nde yaşamını yitirenler düzenlenen törenle anıldı.

Bayraklı Belediyesi, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde yaşamını yitiren aydın, sanatçı ve yurttaşları düzenlediği anma programıyla andı. Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki 2 Temmuz Anıtı önünde gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, anıta karanfiller bırakıldı, anı defterine duygu ve düşünceler yazıldı, şiirler okundu ve barış güvercinleri uçuruldu.

Anma programına Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Ege Bölgesi Alevi Bektaşi Federasyonu Sorumlusu Mehmet Bozkurt, DİSK Genel-İş 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, saygı duruşunun ardından 2 Temmuz Anıtı'na karanfillerin bırakılmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin şiiri Şükrü Boyraz okurken, anma etkinliği şiir dinletisi ve barış güvercinlerinin uçurulmasıyla devam etti.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, konuşmasında Madımak Katliamı'nın Türkiye'nin ortak hafızasında derin izler bıraktığını belirterek, "2 Temmuz, bu toprakların hafızasında hiç dinmeyen bir acının tarihidir. Madımak'ta yalnızca insanlarımızı kaybetmedik. Yakılmak istenen düşünce özgürlüğüydü, bilimdi, sanattı, laik Cumhuriyet'in temel değerleriydi, bir arada yaşama iradesiydi.

Madımak yalnızca geçmişte yaşanmış bir katliam değildir; yüzleşilmesi gereken bir insanlık suçudur. Bu acıyı unutmamak, unutturmamak ve genç kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Demokrasiye, laikliğe, eşitliğe ve özgürlüğe sahip çıkmaya devam edeceğiz. Madımak'ta yaşamını yitiren aydınlarımızı, sanatçılarımızı ve tüm yurttaşlarımızı saygı, rahmet ve özlemle anıyorum" dedi.

Programda söz alan CHP Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir, Ege Bölgesi Alevi Bektaşi Federasyonu Sorumlusu Mehmet Bozkurt ile DİSK Genel-İş 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız da yaptıkları konuşmalarda Madımak Katliamı'nda yaşamını yitirenleri saygıyla anarak, adaletin sağlanmasının, toplumsal barışın, laikliğin ve birlikte yaşama kültürünün önemine vurgu yaptı.