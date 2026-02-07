İzmir Büyükşehir, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yks Ücreti Desteği Sağlayacak

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek sosyal incelemesi yapılmış ihtiyaç sahibi ailelerin 12. sınıf öğrencilerinin sınav ücretlerini karşılayacak. Başvurular, bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden alınmaya başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de yaşayan öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılında da desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek sosyal incelemesi yapılmış ihtiyaç sahibi ailelerin 12. sınıf öğrencilerinin sınav ücretleri belediye tarafından karşılanacak.

20–21 Haziran tarihlerinde yapılacak sınavlarda; Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna katılacak öğrencilere 700 TL, TYT ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarına katılacak öğrencilere bin 400 TL, TYT, AYT ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılacak öğrencilere ise 2 bin 100 TL sınav ücreti desteği sağlanacak.

Başvurular 2 Mart'a kadar

12. sınıf öğrencileri, 2 Mart tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Başvurular, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan ve sınav ücretinin ödendiğini gösteren "Başvuru Kayıt Görüntüle" belgesi ile öğrenci belgesinin (PDF formatında) sisteme yüklenmesiyle tamamlanacak.

Başvurular öğrencilerin ebeveynleri üzerinden yapılacak. Sosyal incelemesi tamamlanmış ve sosyal yardımlardan yararlanan, "nakdi yardım karar durumu olumlu" olan ihtiyaç sahibi 12. sınıf öğrencileri bu destekten faydalanabilecek. Başvurusu olumlu değerlendirilen öğrencilere YKS sınav ücreti desteği nisan ayı içerisinde sağlanacak.

Sınav ücretlerinde üç yılda yüzde 508 artış

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı destek, ekonomik açıdan güçlük yaşayan aileler için büyük önem taşıyor. Bu yıl her oturumu 700 TL olarak belirlenen sınav ücretleri, 2023 yılından bu yana yüzde 508 oranında artış gösterdi. 2023 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tek oturum ücreti 115 TL iken, 2024 yılında 295 TL'ye, 2025 yılında ise 450 TL'ye yükseldi.