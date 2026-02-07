İzmir Büyükşehir, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yks Ücreti Desteği Sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir Büyükşehir, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yks Ücreti Desteği Sağlayacak

07.02.2026 10:10  Güncelleme: 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek ihtiyaç sahibi 12. sınıf öğrencilerine sınav ücret desteği sağlayacak. Başvurular 2 Mart'a kadar alınacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek sosyal incelemesi yapılmış ihtiyaç sahibi ailelerin 12. sınıf öğrencilerinin sınav ücretlerini karşılayacak. Başvurular, bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden alınmaya başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de yaşayan öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılında da desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek sosyal incelemesi yapılmış ihtiyaç sahibi ailelerin 12. sınıf öğrencilerinin sınav ücretleri belediye tarafından karşılanacak.

20–21 Haziran tarihlerinde yapılacak sınavlarda; Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna katılacak öğrencilere 700 TL, TYT ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarına katılacak öğrencilere bin 400 TL, TYT, AYT ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılacak öğrencilere ise 2 bin 100 TL sınav ücreti desteği sağlanacak.

Başvurular 2 Mart'a kadar

12. sınıf öğrencileri, 2 Mart tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Başvurular, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan ve sınav ücretinin ödendiğini gösteren "Başvuru Kayıt Görüntüle" belgesi ile öğrenci belgesinin (PDF formatında) sisteme yüklenmesiyle tamamlanacak.

Başvurular öğrencilerin ebeveynleri üzerinden yapılacak. Sosyal incelemesi tamamlanmış ve sosyal yardımlardan yararlanan, "nakdi yardım karar durumu olumlu" olan ihtiyaç sahibi 12. sınıf öğrencileri bu destekten faydalanabilecek. Başvurusu olumlu değerlendirilen öğrencilere YKS sınav ücreti desteği nisan ayı içerisinde sağlanacak.

Sınav ücretlerinde üç yılda yüzde 508 artış

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı destek, ekonomik açıdan güçlük yaşayan aileler için büyük önem taşıyor. Bu yıl her oturumu 700 TL olarak belirlenen sınav ücretleri, 2023 yılından bu yana yüzde 508 oranında artış gösterdi. 2023 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tek oturum ücreti 115 TL iken, 2024 yılında 295 TL'ye, 2025 yılında ise 450 TL'ye yükseldi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, İzmir, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yks Ücreti Desteği Sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti "Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
26 ilde memurlara ’’Hangi partiye oy verirsiniz’’ diye soruldu, sonuç hayli enteresan 26 ilde memurlara ''Hangi partiye oy verirsiniz?'' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

12:26
Galatasaray’da tepki çeken ayrılık Taraftar çıldırdı
Galatasaray'da tepki çeken ayrılık! Taraftar çıldırdı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:27
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 12:35:47. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yks Ücreti Desteği Sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.