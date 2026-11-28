İzmir Bornova'da evinde sera kuran şüpheli 18 kök Hint keneviriyle yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Bornova'da bir eve düzenlenen operasyonda, iklimlendirme sistemi kurulu serada 18 kök Hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı. Narkotik ekipleri kenevir üretiminde kullanılan malzemelere de el koyarken, şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde evinde oluşturduğu serada yasa dışı kenevir üretimi yapan şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiğini belirledi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde kurulan serada iklimlendirme sistemiyle yetiştirilen 18 kök Hint keneviri ve kenevir yetiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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