İzmir Bornova'da mobil depolu minibüste 1 milyon 100 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir Bornova'da mobil depolu minibüste 1 milyon 100 bin kaçak makaron ele geçirildi

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İzmir Bornova\'da mobil depolu minibüste 1 milyon 100 bin kaçak makaron ele geçirildi
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İzmir Bornova'da mobil depo olarak kullanılan minibüse düzenlenen polis operasyonunda kaçak olduğu belirlenen 1 milyon 100 bin dolu makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, mobil depo olarak kullanıldığı belirlenen bir minibüse polisin düzenlediği operasyonda kaçak olduğu belirlenen 1 milyon 100 bin dolu makaron ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Bornova ilçesinde mobil depo olarak kullanıldığı belirlenen bir minibüse operasyon düzenledi. Minibüste yapılan aramada 1 milyon 100 bin içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: DHA
Kaçakçılıkla Mücadele3. SayfaMakaronGüncelİzmirPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Bornova'da mobil depolu minibüste 1 milyon 100 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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