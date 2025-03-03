İzmir Bostanlı Sahili'nde Deniz Marulu Patlaması - Son Dakika
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İzmir Bostanlı Sahili'nde Deniz Marulu Patlaması

İzmir'in Bostanlı sahilinde deniz marulunun artışı, kirlilik ve sıcaklık yükselişi nedeniyle yaşanıyor. Prof. Dr. Doğan Yaşar, durumun fabrikalardan gelen kirli su kaynaklı olduğunu belirtti. Temizlik çalışmaları devam ediyor.

03.03.2025 16:35
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İzmir Bostanlı sahilini deniz marulu sardı

Prof. Dr. Yaşar: "Deniz marulunun sebebi fabrikalardan kirli suyun gelmesidir"

İZMİR - Karşıyaka'ya bağlı Bostanlı sahili kıyılarında deniz marulunun artışa geçtiği görüldü. Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Önceden nisan ayının sonlarında ve kasım ayında patlamalar yaşanıyordu. Fakat şu an yılın 12 ayı hava sıcaklığı ortalamanın çok az üstüne çıktığında deniz marullarını görüyoruz. Çünkü deniz çok kirli ve çok doygun. Deniz marulunun sebebi fabrikalardan kirli suyun gelmesidir" dedi.

İzmir'in Körfezi'nde sıklıkla ortaya çıkan ve halk arasında 'deniz marulu' olarak da bilinen algler yeniden artış gösterdi. Ocak ayında İnciraltı sahilinde de 2 defa görülen deniz marulu, son olarak Karşıyaka'da bulunan Bostanlı sahilinde deniz yüzeyini kapladı. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, deniz marullarının oluşan kirlilik ve sıcaklığın artması sebebiyle ortaya çıktığını belirtti. Son yıllarda yaşanan deniz marulu patlamalarının sürpriz olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, "Körfez özellikle 2012'den sonra doygunluğa erişmeye başladı. Böylelikle yavaş yavaş deniz marulları da patlamaya başladı. Önceden nisan ayının sonlarında ve kasım ayında patlamalar yaşanıyordu. Fakat şu an yılın 12 ayı hava sıcaklığı ortalamanın çok az üstüne çıktığında deniz marullarını görüyoruz. Çünkü deniz çok kirli ve çok doygun" diye konuştu.

Fabrikalardan gelen kirli su etken

Sözlerini sürdüren Yaşar, "Sıcaklık ve besin elementleri artınca çok daha büyük verimlilik yaşarız ama besin değerleri bu kadar çok artınca da maalesef ters tepki yapar. Hala iç derelerden buraya müthiş bir kirlilik akıyor. Ocak ayında biraz sıcaklık arttı ve 2 defa art arda patlama yaşandı. Buradaki deniz marulunun tek olayı özellikle fabrikalardan kirli suyun gelmesidir" ifadelerine yer verdi.

"Arıtma çalıştırıldığında denizde müthiş mavilik görüldü"

Fabrikalardan arıtılmadan gelen suların önüne geçilmesini ve yeniden arıtılma yapılmasını aktaran Prof. Dr. Yaşar, son olarak şunları ekledi:

"2002 yılında bütün arıtmalar çalıştırıldı ve denizde müthiş bir mavilik görüldü. Halkapınar'da piknik bile yapıldı. 2007 yılında derelerin altını betonlaştırmaya başladılar. Körfez yeniden kokmaya başladı. Geçtiğimiz sene tüm zamanların en büyük balık ölümleriyle karşı karşıya geldik. Burada yapılması gereken, jeokimyacı ya da biyokimyacılar ile çalışılmak zorunda. Uzmanlarla çalışılmadığı sürece biz bu sıkıntıları daha çok çekeriz."

Temizlik çalışmaları sürüyor

Öte yandan bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesine ait yüzer-gezer palet aracı ile deniz yüzeyindeki deniz marullarını temizleme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İzmir Bostanlı Sahili'nde Deniz Marulu Patlaması - Son Dakika

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