İzmir Buca'da Orman Yangını
Buca'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler çalışmalara başladı.
İZMİR'in Buca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Tınaztepe Mahallesi'ndeki ormanda saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahalenin 10 dakika içinde yapıldığı bildirildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
Kaynak: DHA
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