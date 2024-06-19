İzmir Buca'da Şirinyer Pazar Yeri Yeni Alanda Hizmet Verecek

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(İZMİR) - İzmir Buca'da Şirinyer'de kurulan pazar yeri, metro çalışmalarının sürmesi nedeniyle Eski Şirinyer Sahası olarak bilinen 13 bin metrekarelik alanda hizmet verecek. Belediye Başkanı Görkem Duman, Bucalıların geçici pazar yerinde konforlu alışveriş yapabilmeleri için tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Buca'nın merkezinde bulunan ve haftanın iki günü hizmet veren Şirinyer Pazar Yeri, Buca Metrosu kapsamında yapımı süren Şirinyer durağı çalışmaları nedeniyle mevcut yerden daha büyük olan yakınındaki 13 bin metrekarelik alana taşınacak. Yeni alanda düzenlemelere hızla başlayan Buca Belediyesi, tezgah yerlerinin çizimlerini gerçekleştirdi. Tezgah ölçüleri ve sayısı eski alan ile aynı tutulurken bayram sonrası çekilen kuralarla esnafın yeni yerlerine taşınacağı duyuruldu.

Başkan Duman, Cemil Tugay'a teşekkür etti

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Şirinyer Pazar Yeri çalışmalarına destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen ve pazarcı esnafına teşekkür ederek, "Şirinyer pazar yerimizi, vatandaşlarımızı ve esnafımızı mağdur etmemek amacıyla eski pazarın hemen yanına taşıyoruz. Vatandaşlarımızın bu geçici pazar yerinde de konforlu alışveriş yapabilmeleri için tüm hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu.