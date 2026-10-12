İzmir Büyükşehir Başkanı Tugay, AK Parti heyetini ağırladı, 30 ilçeye söz verdi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti heyetinin ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her bir yurttaşımızın hakkı, hukuku, özgürlüğü, düşüncesi, inancı benim için çok değerli. Hizmet odaklı bir bakış açımız var. Ne kadar çok sorunu çözebilirsek, ne kadar çok insanımızın problemini halledebilirsek o kadar başarılı olmuş olacağız. İzmirimizin 30 ilçesine ve her bir hemşehrimize en iyi hizmeti sağlamak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP'den istifa ettikten sonra 7 Ekim'de AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri ve il yöneticilerini, Şato'daki makamında ağırladı.

"İZMİRİMİZE HİZMET ETME KONUSUNDA HERKES ÇOK İSTEKLİ"

Görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, "AK Parti Genel Sekreterimiz, milletvekillerimiz, il başkanımız, belediye başkanlarımız bir heyet halinde hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Teşekkür ediyorum kendilerine nazik ziyaretleri için. İzmirimize hizmet etmek için hep beraber çalışma konusunda gerçekten herkes çok istekli ve arzulu. Önümüzdeki günlerde yapılacak temaslarla, atılacak adımlarla adım adım çok güzel şeylerin İzmir'de gerçekleştiğini insanlarımıza göstereceğiz. Bunun kısa bir değerlendirmesi oldu" diye konuştu.

"BU BİR GEÇİŞ DÖNEMİ"

İzmir'e yönelik hizmetlerin en iyi şekilde hayata geçirileceğini belirten Başkan Tugay, şunları söyledi:

"En önemlisi görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek, İzmir'e iyi belediye hizmetleri yapmaktır. Bu bir geçiş dönemidir. İzmir'deki belediye hizmetlerinin hiçbirinde geriye gidiş olmayacak, bundan sonra yenilerini ilave edeceğiz. İzmir'in karakteristik bütün özellikleri benim için çok değerli. Her bir yurttaşımızın hakkı, hukuku, özgürlüğü, düşüncesi, inancı benim için çok değerli. Belediye hizmetleri odaklı bir bakış açımız var. Ne kadar çok sorunu çözebilirsek, ne kadar çok insanımızın problemini halledebilirsek o kadar başarılı olmuş olacağız. İzmirimizin 30 ilçesine ve her bir hemşehrimize en iyi hizmeti sağlamak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

KİMLER KATILDI?

Görüşmede, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar, Mustafa Bilici, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanı Hakan Yıldız, AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran ve AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli yer aldı.