İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Mesaiye Emekçi ile Başladı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, günün ilk saatlerinde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Başkan Tugay, mesai öncesi çalışanlarla bir araya gelerek, "Benim iki amacım var. Birincisi bu şehrin daha iyi olması, ikincisi ise burada görev yapan arkadaşlarımızın huzur içinde çalışabilmesini sağlamak. Sizleri ve şehrimizi daha mutlu görmek, her şeyin daha iyiye gitmesini sağlamak benim için görevimi tamamlamak demek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin yeşil alanlarını geliştirmek için çalışan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı emekçileriyle mesaiye başladı. Başkan Tugay, Bornova'daki Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yerleşkesini ziyaret ederek, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Güler Ezgi Atasoy ve ilgili birim müdürleriyle birlikte emekçilerle bir araya geldi. Sabah mesaisine başlamadan önce personelle kahvaltı yapan Başkan Tugay, çalışanlarla sohbet etti.

"Sizleri ailem olarak görüyorum"

Başkan Tugay, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda çalışan emekçilere teşekkür ederek, "Burası benim etkilendiğim yerlerden birisi. Burası bizim üslerimizden birisi. Daha çok gelip, gitmek istiyorum. Sizlere baktığım zaman ailemi, kardeşlerimi, iş arkadaşlarımı görüyorum. Herhangi bir arkadaşımız sıkıntıdaysa, bir ihtiyacı varsa bilmek isterim. Sıkıntıda olduğunuzda size elimden geleni yapmaya hazırım. Hep beraber zor bir dönemden geçiyoruz. Ülkede ekonomik zorluklar ve moral bozucu haberler her geçen gün artıyor. Ama böylesine zor zamanlarda sahip çıkmamız gereken şeyler var. Benim gözümde o sahip çıkma, memlekettir, İzmir'dir, halktır. En önemlisi de, bu şehrin yükünü beraber taşıdığım arkadaşlarım; sizlersiniz" şeklinde konuştu.

"İyi yönetemezsek hiç kimseye yarar sağlayamayız"

Başkan Tugay, belediyenin güçlenerek yoluna devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz bu ortamda, bin türlü zorluğa rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenli işleyişini sağlamak gerçekten çok zor bir iş. İzmir Büyükşehir Belediyesi, çok büyük ve güçlü bir kurum. Hepimizin bundan gurur duyması lazım. İzmir'le gurur duymalıyız. Ama eğer iyi yönetilmezse, savruk olursa, harcamalarını kontrol edemezse, hesabını kitabını doğru yapamazsa, kocaman bir yapı oluruz, ama hiç kimsenin işine yaramayız. Ne çalışanı mutlu ederiz, ne de dışarıdaki insanları mutlu edebiliriz."

"Sizlere minnettarım"

Başkan Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanların zorlu görevler üstlendiğini dile getirerek, "Yangın, sel, deprem gibi zorlayıcı koşullarda hep birlikte çalışıyoruz. Çok özel, saygıya değer işler yapan insanlarla bir arada olmaktan gurur duyuyorum. Benim iki amacım var. Birincisi, bu şehrin daha iyi olması, sorunlarının çözülmesi için çalışmak. İkincisi ise bu kurumda görev yapan arkadaşlarımızın huzur ve refah içinde, güvenli bir ortamda çalışabilmelerini sağlamak" dedi.

Kendisi için en büyük görevin, şehri ve çalışanları daha iyi ve mutlu görmek olduğunu vurgulayan Tugay, "Bunu hep birlikte başarabiliriz. Şehrimize, arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza sahip çıkalım. Belediyemizin iyiye gittiğini bilin. İnşallah hep birlikte, mahcup olmayacağımız bir hizmet dönemi geçireceğiz ve sizlerin daha iyi şartlarda çalışması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sizlere minnettarım. Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı.