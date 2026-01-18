İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Vektör Mücadele Birimi'ne Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Vektör Mücadele Birimi'ne Teşekkür

18.01.2026 10:17  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, vektör mücadelesi veren ekiple bir araya gelerek teşekkür etti. Tugay, çevre ve halk sağlığını korumanın önemine değinirken, ekonomik sıkıntılara da dikkat çekti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü Vektör Mücadele Birimi çalışanları ile bir araya geldi. Ekiplere teşekkür eden Tugay, "Sizler bu şehre, insanlara ve tüm canlılara sahip çıkan emekçilersiniz. İzmir size emanet" dedi.

Tugay, vektörle mücadele ekipleriyle bir araya geldi. Meclis salonundaki buluşmada konuşan Tugay, sivrisinek ile haşereler gibi çevre ve halk sağlığını tehdit eden zararlılara karşı ilaçlama yaparak yoğun mücadele veren ekiplere teşekkür etti.

Geçen iki yıl içerisinde önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Tugay, kurum çalışanlarının mücadelesine rağmen bazı sorunların olduğuna değinerek, "Yağmur rejimine bağlı olarak bazı dönemlerde sivrisinek şikayetlerinde artış oluyor. Geçen yıl bir ara çok ciddi bir karasinek problemi oldu. Bunların nedenlerini de bulmamız lazım" diye konuştu.

"İzmir Türkiye'de herkesin gelip yaşamak istediği yerlerden"

Belediye çatısı altında görev yapanların, kurumun gözü kulağı durumunda olduğunu söyleyen Tugay, "Yaptığımız iş çevre sağlığıyla toplum sağlığıyla doğrudan ilgili. Yani sadece bir iş yapmıyorsunuz. Aynı zamanda şehre, şehirde yaşayan insanlara, aslında tüm canlılara sahip çıkıyorsunuz. Kamuda çalışmak sadece bir iş yapmak değildir. Aynı zamanda ülkemize, insanlarımıza, şehrimize sahip çıkmak demektir" dedi. Kentin İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına emanet olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, "Şehir size emanet. Şehir bize emanet. İzmir güzel bir şehir. Gerçekten dünya güzeli bir şehir. Türkiye'de herkesin gelip yaşamak istediği yerlerden birisi. Böyle güzel bir şehre layık olduğu hizmeti getirmemiz lazım. Bunu görevli olan tüm arkadaşlarımızdan bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz"

Konuşmasında ekonomik krize de değinen Tugay, "Ekonomik sıkıntılar yaşadık. Bir ölçüde hala devam ediyor. Çalışan arkadaşlarımız benim gözümde çok kıymetliler ve inanın hakkınızın fazlasıyla ödenmesi için en fazla duyarlılık gösterecek insanlardan birisiyim. Kapının bu tarafında bütün belediyenin dengesini sağlaması gereken bir insan pozisyonda olduğum için bazen istemediğimiz halde bazı anlaşmazlıklar yaşıyoruz. Ama sanmayın benim için kıymetsizsiniz. Gönlümden geçen şey belediyenin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması. Ardından sizler için daha da fazla şeyler yapabilmek" dedi.

"Sizlerin varlığı kurumumuz için büyük güç"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirket, kendisinin de patron olmadığını söyleyen Tugay, "Hepimiz bize verilen işi iyi bir şekilde yapmaya çalışmalıyız. Çünkü bizim amacımız herhangi birisini zengin etmek değil. Sadece bu şehrin iyi olmasını sağlamak. Sizler de aynı zamanda bu şehrin vatandaşları olduğunuz için, sizin de hem huzur içerisinde iyi bir şehirde yaşamanız hem yaptığınız işten de memnun olmanızı isterim" diye konuştu.

Yeni sivrisinek türlerinin ortaya çıktığına dikkati çeken Tugay, çalışanların alanlarında kendilerini geliştirmesini de istedi. Kurum çalışanlarını çok sevdiğini aktaran  Tugay, "Sizleri seviyorum. Biz bir aileyiz. Dilerim ve isterim ki her arkadaşımız kendisini bu kuruma ait hissetsin. Sizlerin varlığı kurumumuz için büyük güç" dedi.

"İzmir için 7 gün 24 saat çalışıyorum"

Büyükşehir Belediyesi'nin kentin en büyük ve en güçlü kurumu olduğunu hatırlatan Tugay, "Bütçesiyle, personeliyle ve yaptığı işler açısından İzmir'in daha büyük bir kurumu yok. Bizim potansiyelimiz aslında daha fazla. Sizden beklediğim şey; işinize inanarak sahip çıkmanız ve o şekilde çalışmanız. Sizler bana emanetsiniz. Şehir de size emanet. Belediyede en çok çalışan insanlardan biri olduğumu bilin. Haftanın 7 günü 24 saat, bayramlar ve tatiller de dahil nerede olursam olayım, İzmir için ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi için çalışıyorum. Bundan dolayı mutluyum. Gurur duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vektör Mücadele Birimi'ne eğitim verildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Cemil Tugay, Belediye, Ekonomi, Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Vektör Mücadele Birimi'ne Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi

10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
09:05
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
08:56
Terör örgütü Tabka’dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 10:48:41. #.0.4#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Vektör Mücadele Birimi'ne Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.