İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Vektör Mücadele Birimi'ne Teşekkür

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü Vektör Mücadele Birimi çalışanları ile bir araya geldi. Ekiplere teşekkür eden Tugay, "Sizler bu şehre, insanlara ve tüm canlılara sahip çıkan emekçilersiniz. İzmir size emanet" dedi.

Tugay, vektörle mücadele ekipleriyle bir araya geldi. Meclis salonundaki buluşmada konuşan Tugay, sivrisinek ile haşereler gibi çevre ve halk sağlığını tehdit eden zararlılara karşı ilaçlama yaparak yoğun mücadele veren ekiplere teşekkür etti.

Geçen iki yıl içerisinde önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Tugay, kurum çalışanlarının mücadelesine rağmen bazı sorunların olduğuna değinerek, "Yağmur rejimine bağlı olarak bazı dönemlerde sivrisinek şikayetlerinde artış oluyor. Geçen yıl bir ara çok ciddi bir karasinek problemi oldu. Bunların nedenlerini de bulmamız lazım" diye konuştu.

"İzmir Türkiye'de herkesin gelip yaşamak istediği yerlerden"

Belediye çatısı altında görev yapanların, kurumun gözü kulağı durumunda olduğunu söyleyen Tugay, "Yaptığımız iş çevre sağlığıyla toplum sağlığıyla doğrudan ilgili. Yani sadece bir iş yapmıyorsunuz. Aynı zamanda şehre, şehirde yaşayan insanlara, aslında tüm canlılara sahip çıkıyorsunuz. Kamuda çalışmak sadece bir iş yapmak değildir. Aynı zamanda ülkemize, insanlarımıza, şehrimize sahip çıkmak demektir" dedi. Kentin İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına emanet olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, "Şehir size emanet. Şehir bize emanet. İzmir güzel bir şehir. Gerçekten dünya güzeli bir şehir. Türkiye'de herkesin gelip yaşamak istediği yerlerden birisi. Böyle güzel bir şehre layık olduğu hizmeti getirmemiz lazım. Bunu görevli olan tüm arkadaşlarımızdan bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz"

Konuşmasında ekonomik krize de değinen Tugay, "Ekonomik sıkıntılar yaşadık. Bir ölçüde hala devam ediyor. Çalışan arkadaşlarımız benim gözümde çok kıymetliler ve inanın hakkınızın fazlasıyla ödenmesi için en fazla duyarlılık gösterecek insanlardan birisiyim. Kapının bu tarafında bütün belediyenin dengesini sağlaması gereken bir insan pozisyonda olduğum için bazen istemediğimiz halde bazı anlaşmazlıklar yaşıyoruz. Ama sanmayın benim için kıymetsizsiniz. Gönlümden geçen şey belediyenin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması. Ardından sizler için daha da fazla şeyler yapabilmek" dedi.

"Sizlerin varlığı kurumumuz için büyük güç"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirket, kendisinin de patron olmadığını söyleyen Tugay, "Hepimiz bize verilen işi iyi bir şekilde yapmaya çalışmalıyız. Çünkü bizim amacımız herhangi birisini zengin etmek değil. Sadece bu şehrin iyi olmasını sağlamak. Sizler de aynı zamanda bu şehrin vatandaşları olduğunuz için, sizin de hem huzur içerisinde iyi bir şehirde yaşamanız hem yaptığınız işten de memnun olmanızı isterim" diye konuştu.

Yeni sivrisinek türlerinin ortaya çıktığına dikkati çeken Tugay, çalışanların alanlarında kendilerini geliştirmesini de istedi. Kurum çalışanlarını çok sevdiğini aktaran Tugay, "Sizleri seviyorum. Biz bir aileyiz. Dilerim ve isterim ki her arkadaşımız kendisini bu kuruma ait hissetsin. Sizlerin varlığı kurumumuz için büyük güç" dedi.

"İzmir için 7 gün 24 saat çalışıyorum"

Büyükşehir Belediyesi'nin kentin en büyük ve en güçlü kurumu olduğunu hatırlatan Tugay, "Bütçesiyle, personeliyle ve yaptığı işler açısından İzmir'in daha büyük bir kurumu yok. Bizim potansiyelimiz aslında daha fazla. Sizden beklediğim şey; işinize inanarak sahip çıkmanız ve o şekilde çalışmanız. Sizler bana emanetsiniz. Şehir de size emanet. Belediyede en çok çalışan insanlardan biri olduğumu bilin. Haftanın 7 günü 24 saat, bayramlar ve tatiller de dahil nerede olursam olayım, İzmir için ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi için çalışıyorum. Bundan dolayı mutluyum. Gurur duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vektör Mücadele Birimi'ne eğitim verildi.