İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ESHOT personeliyle bayramlaştı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumlarda görev yapan personelle Kurban Bayramı öncesinde bayramlaşma programına ESHOT ile başladı. Çiğli Ataşehir ESHOT Garajı'na 05,30'da giden Başkan Tugay, "Her geçen gün daha iyiye gittiğimizi gözlüyorum, buna sizin de inancınız tam olsun. Yüreğiniz ferah olsun, güzel bir bayram geçirin. Ailelerinizin sevdiklerinizin kıymetini bilin" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kurban Bayramı öncesinde bayramlaşma programına sabah 05.30'da Çiğli Ataşehir ESHOT Garajı'nda başladı. ESHOT Genel Müdürlüğü personeli, sefere çıkacak şoförler ve bürokratlarla bir araya gelen Başkan Tugay'ı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ile ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu karşıladı.

Tugay: Sizleri seviyorum, bayramınız kutlu olsun

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, şunları söyledi:

"Sizleri gördüğümde her zaman mutlu oluyorum. Hep beraber hem bir görevi yerine getirmeye, aslında zor olan da bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar zaman zaman hepimizi çok yoruyor, zaman zaman zorluyor. Ne olursa olsun bu bizim işimiz, bu şehir bizim şehrimiz, bu ülke bizim ülkemiz. Sonuna kadar sahip çıkmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Benim görev aldığım dönemde, benimle beraber sorumluluk alan arkadaşlarımla hep beraber hem şehrimize daha iyi hizmet etmek için, hem de sizlerin hakkını hukukunu savunmak ve daha iyi şartlarda çalışmanız için sonuna kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Her geçen gün daha iyiye gittiğimizi gözlüyorum, buna sizin de inancınız tam olsun. Yüreğiniz ferah olsun, güzel bir bayram geçirin. Ailelerinizin sevdiklerinizin kıymetini bilin. Onlarla birlikte güzel vakit geçirmeye çalışın. Bizim de burada hep beraber kocaman bir aile olduğumuzu, güzel bir kaderi hep beraber paylaşacağımızı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum, bayramınız kutlu olsun."

Bozoğlu: En iyi hizmeti halkımıza götürmeye devam edeceğiz

ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu ise, "Gece gündüz, tatil ya da bayram demeden halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Burada olan ya da olmayan arkadaşlarımız bayram boyunca da hizmet vermeye devam edecek. Sizlere minnet borçluyuz, güler yüzünüzle halkımıza yine hizmet vereceksiniz. ESHOT ailesi olarak Başkanımız Cemil Tugay'ın vizyonuyla biz en iyi hizmeti halkımıza götürmeye devam edeceğiz" dedi.

Tugay'a doğum günü sürprizi

ESHOT'un 200'üncü kadın şoförü Süreyya Beğen, Başkan Tugay'a çiçek takdim etti. Şoförler ve idari personelle bayramlaşan Tugay, ESHOT bünyesinde şoförlük yapan Gonca Telli Everikli'nin 10 aylık kız çocuğu Doğa'yı sevdi. Personelle birlikte kahvaltı yapan Başkan Cemil Tugay'a çalışanlar doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı. 13 Haziran'da doğum günü olan Tugay, sürpriz için teşekkür etti. Sonrasında sefere çıkan şoförleri uğurlayan Başkan Tugay, Çiğli Ataşehir ESHOT Garajı'nı da beraberindeki heyetle gezerek, ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu ve bürokratlardan bilgi aldı.

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