İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemalpaşa'da koordinasyon toplantısı düzenledi

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçelerin sorunlarını belirleyerek hızlı şekilde çözüm üretmek için başlattığı koordinasyon toplantılarına Kemalpaşa'da devam etti. Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ve belediye bürokratları ile bir araya gelen Başkan Tugay, sosyal belediyeciliğin önemine değinerek "İnsanlarımız yoksulluk içerisinde. Beslenme ve barınma gibi konularda desteğe ihtiyaçları var. Bu nedenle sosyal yardımları güçlü tutmalıyız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ilçelerin sorunlarını belirleyerek, yaşanan sıkıntılara hızlı ve etkili çözüm üretmek için başlattığı koordinasyon toplantılarının bir diğeri Kemalpaşa'da yapıldı. Gelecek dönemin yol haritasını belirlemek, kentin ve yurttaşların taleplerine sağlıklı yanıt verebilmek için Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Okyay, Ertuğrul Tugay, Zeki Yıldırım, Şükran Nurlu, Çağatay Güç, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu ile Kemalpaşa Belediyesi yetkilileri katıldı.

Koordineli çalışmanın önemine değindi

Toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediyeleri ile koordineli şekilde çalışmanın önemine değindi. Kentlerin ve yurttaşların karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkat çeken Başkan Tugay, "Yurttaşlarımızın yaşadığı her sorun, hepimizin sorunu. Bu sorunlara hem ilçe hem de Büyükşehir Belediyesi olarak atacağımız ortak adımlarla çözüm bulursak daha başarılı oluruz. Yapılacak her çalışmaya beraber karar vermeliyiz. Birbirimizden haberdar olalım. Önce temel belediyecilik hizmetlerinde bir aksama olmayacak şekilde kendimizi ayarlayalım" dedi. Kaçak moloz dökümlerine de değinen Tugay, "Moloz döküm sahası harici döküm yapılan yerler oluyor. Bu sorunu çözmeliyiz. Gerekirse ağır cezalar uygulamamız gerekiyor. Kentimizin dönüşüme, yenilenmeye ihtiyacı olan yerleşim alanları ve riskli yapıların olduğu alanlar var. Bu sorunu da çözmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Ekonomik krizin yarattığı sorunları anlattı

Ülkede yaşanan ekonomik krize de dikkat çeken Tugay, sosyal belediyecilik faaliyetlerinin aksatılmamasını istedi. Tugay, "İnsanlarımız yoksulluk içerisinde. Beslenme ve barınma gibi konularda desteğe ihtiyaçları var. Bu nedenle sosyal yardımları fazla ve güçlü tutmalıyız. Sosyal belediyeciliği ihmal etmememiz gerekiyor. İnsanlarımıza, insanca yaşayabilmeleri için destek olmamız gerekiyor" dedi.

"Kırsalda yaşayanlar toprağını terk etmesin istiyoruz"

Kırsal bölgelerde yaşayan yurttaşların tarım ve hayvancılığı bırakarak kentlere göç ettiğini de vurgulayan Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Bunun önlenmesi için Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nı kurduklarını ve gerekli adımları atacaklarını söyledi. Kırsal bölgelere bu dönemde daha fazla önem vereceklerini anlatan Tugay, şunları söyledi: "Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız, yaşadıkları yerleri terk ederek şehirlere göçüyor. Bu durumda şehrimizin bazı bölgeleri insanların yaşamadığı alanlar haline geliyor. Tarım yapan vatandaşlarımızın sayısı azalıyor. Oysa tarım ülkemizin ve dünyanın en önemli konu başlıklarından biri. Bu dönemde tarımı hangi noktalardan destekleyeceğimize dair çalışmalarımızı yapıyoruz. Yine kırsal bölgelerdeki yaşamı daha nitelikli hale getirmek istiyoruz. İnsanlarımız sosyal, kültürel ihtiyaçlarını, alışveriş veya spora yönelik isteklerini kırsal bölgelerde bulsun istiyoruz. Evlerini, yurtlarını terk etmesinler. Bu alanda planlamayı da birlikte yapmalıyız."

"Uyumlu bir dönem geçireceğimizi biliyorum"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen de ilçe belediyeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında kurulan koordinasyonun önemli olduğunu söyledi. Türkmen, "Çok uyumlu bir 5 yıl geçireceğimizi biliyorum. Hepinizin özverili çalıştığını görüyorum. Koordineli şekilde çalıştığımız zaman üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Cemil başkanımızın bize verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Tugay, toplantının ardından Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'i makamında ziyaret etti.