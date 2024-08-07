İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tire\'de koordinasyon toplantısı düzenledi

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ilçelerde düzenlediği koordinasyon toplantıları Tire ile devam etti. Başkan Tugay, öncelikle temel belediyecilik hizmetlerini oturtmak gerektiğini belirterek, Büyükşehir ve ilçeler arasındaki iş birliğinin önemine değindi. Başkan Tugay, Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı olarak adlandırılan Tire Salı Pazarı esnafını da ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, kenti ortak akılla yöneterek sorunları yerinde analiz etme hedefiyle İzmir'in 30 ilçesinde başlattığı koordinasyon toplantıları Tire ile devam etti. Tire Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya Dr. Cemil Tugay'ın yanı sıra Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Genel Sekreter Yardımcıları Zeki Yıldırım, Çağatay Güç, Ertuğrul Tugay, Prof. Dr. Pınar Okyay, Şükran Nurlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ve ilçe belediyesi bürokratları katıldı.

Tugay: Sizin de katkınızı bekliyoruz

Tugay yaptığı konuşmada, "Koordinasyon ve uyum içinde çalışan iki kurum olmayı diliyoruz. Sizin de katkınızı bekliyoruz. İlçe belediyemizin sorumluluk alanında olan işler var, İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan işler var. Beraber çalışılması gereken alanlar da var. Sorunları ilçe belediyelerin daha yakından takip ettiğini biliyoruz. Bize neler yapacağımız konusunda doğru yönlendirmeler gelirse, biz de iş birliğinde açık ve samimi olursak daha iyi hizmet verebiliriz" dedi.

"Önce temel belediyecilik hizmetleri"

Belediyelerin öncelikle temel belediyecilik hizmetlerini beklenen seviyede yapmaları gerektiğini belirten Tugay, "Buralardaki yetersizlik, bunun dışında yapacağımız her türlü çalışmayı gölgeleyen bir duruma sebep oluyor. Temel belediyecilik hizmetlerini oturtmadan, başka şeyler yapmaya çalışmamalıyız diye düşünüyorum. İkinci önemli konu da sosyal hizmetler. Artan yoksulluk, işsizlik, adaletsizlik ve hizmetlerde eşitsizlik durumu var. Bunları giderecek şekilde çalışmamız lazım" diye konuştu.

"Dijitalleşme konusunda çaba bekliyoruz"

Hizmetlerin hızlandırılması ve iyileştirilmesi için dijitalleşmenin önemine vurgu yapan, ilçe belediyelerle koordineli şekilde çalışılması gerektiğini belirten Başkan Tugay, "Kaçınılmaz bir şart olarak görülen dijitalleşme sürecimiz var. Bunu Büyükşehir'de hızlı bir şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. İlçe belediyelerimizden de dijitalleşme konusunda daha fazla çaba ve gayret bekliyoruz" dedi.

Eski devlet hastanesi gündeme geldi

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Başkan Tugay'ın da geçmişte görev yaptığı ve şu an kaderine terk edilen eski devlet hastanesi konusunu gündeme getirdi. Başkan Tugay, "Sağlık konusunda pek çok yeni açılım yapmayı planlıyoruz. Hem metropolde hem de çevre ilçelerde. Küçük Menderes için odak olabilecek bir yer olabilir burası. Öyle bir proje geliştirebiliriz. Evde bakım da dahil olmak üzere Alzheimer merkezi, diyabet merkezi, engelli merkezi gibi düşüncelerimiz var" diye konuştu.

Katı atık bedeli de konuşuldu

Katı atık bedelleri hakkında konuşan Başkan Tugay, "İlçe belediyeleri için temizlik hizmetlerini karşılaması için öngörülmüş ama su faturası ile birlikte alınması yüzünden hepimiz sıkıntı yaşıyoruz. İnsanlar bunu su faturası olarak görüyorlar ve su faturamız çok yüksek diye Büyükşehir'e tepki gösteriyorlar. Ankara'da, İstanbul'da diğer büyükşehirlerde hiç almıyorlar, İzmir'de böyle düzenli alınıyor. Bunu şöyle yapacağız; herkesin bir şekilde eşitlenmesi lazım. Yüksek ya da düşük olan var, arada kalan var. Bu konu üzerine çalışacağız" şeklinde konuştu.

Okuroğlu: Ortak çalışma prensibini yarattığımızı düşünüyorum

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ise "3 aylık süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma prensibini yarattığımızı düşünüyorum. Birlikte eksiklerimizi tamamlar haldeyiz. Özellikle şehir merkezinde, köylerde bulunan yollarda asfaltlama ve yama çalışmalarını, İZSU çalışmalarını bir arada yürütüyoruz" dedi.

Tire Salı Pazarı esnafını ziyaret etti

Başkan Tugay ve Tire Belediye Başkanı Okuroğlu ile beraberindeki heyet, Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı olarak adlandırılan ve ilçe merkezinde bulunan Tire Salı Pazarını da ziyaret etti. Yaklaşık 1800 tezgahıyla her salı günü Tire'nin merkezindeki tüm sokakları kaplayan, yöreye özgü ot ve sebze çeşitlerinin yanı sıra el emeği işlemeler ve Tire'nin geleneksel el sanatlarına ait nadide örneklerin olduğu Tire Salı Pazarı turunda esnafla sohbet eden Başkan Tugay, üreticilere bereketli işler diledi. Esnaftan alışveriş de yapan Tugay, Tire'de doktorluk yaptığı dönemdeki çalışma arkadaşlarıyla da karşılaştı. Başkan Cemil Tugay, turunun ardından Ihlamur Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.