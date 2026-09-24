İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Bremen'de İzmir Günleri düzenlemeyi önerdi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Bremen'de İzmir Günleri düzenlemeyi önerdi

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Bremen\'de İzmir Günleri düzenlemeyi önerdi
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Bremen-İzmir Kardeş Şehir Derneği Başkanı Barbara Wulff ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Tugay, Bremen'de İzmir Günleri düzenlenebileceğini, gençlerin karşılıklı ziyaretler yapabileceğini önerdi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bremen-İzmir Kardeş Şehir Derneği Başkanı Barbara Wulff ve beraberindeki heyeti ağırladı. İki şehir arasındaki ilişkilerin gelişmesine yönelik görüşlerin paylaşıldığı ziyarette konuşan Başkan Tugay, "Bremen'de İzmir'i tanıtacağımız bir İzmir Günleri organizasyonu yapabiliriz. Bu gibi konularda çalışmaya hazırız" dedi.

Bremen-İzmir Kardeş Şehir Derneği Başkanı Barbara Wulff, Başkan Yardımcısı Ahmet Akkuş ve beraberindeki dernek üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti.

Bremen ve İzmir arasındaki ilişkilerin gelişmesine yönelik fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Başkan Tugay, kültür, sanat, gastronomi, spor, tarım gibi alanlarda çalışan iki ülke gençlerinin karşılıklı ziyaretler yapabileceğini, ayrıca İzmir'in tanıtılması amacıyla Bremen'de İzmir Günleri adıyla organizasyonlar düzenlenebileceğini önerdi.

Tugay, "Siz çok değerli bir derneksiniz. İzmir'de, Türkiye'de, Bremen'de bu çalışmaların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çalışmalarınıza destek olmak için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım" diye konuştu.

"ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

İzmir'in tarım açısından Türkiye'nin en fazla üretim yapan ikinci şehri olduğunu ifade eden Başkan Tugay,

"İzmir, en fazla tekne üreten şehir. Sanat, kültür, spor gibi alanlarda başarılı gençlerimiz var. Türkiye'de, dünyanın en güzel yemekleri yeniyor. En güzel deniz ürünleri, et yemekleri, tatlıları, zeytinyağlı yemekleri var. Bunun gibi sektörlerde çalışan gençler zihinlerini açmak, diyalog geliştirmek için karşılıklı ziyaretler yapsa çok faydalı olur. Bu sayede hem dostluk kurulur hem ilişkiler gelişir. Örneğin Bremen'de bu alanda çalışan gençleri burada konuk edelim, buradan gençler de Bremen'e gidebilir. Bremen'de İzmir'i tanıtacağımız bir İzmir Günleri organizasyonu yapabiliriz. Bu gibi konularda çalışmaya hazırız. Bremen'le aramızdaki dostluğu biliyoruz ve bize her türlü düşüncenizi iletebilirsiniz" diye konuştu.

"BREMEN'DE MUHTEŞEM BİR KONUKSEVERLİK GÖRDÜK"

Almanya'ya her gittiğinde ülkeyi kendine yakın hissettiğini belirten Başkan Tugay, "Almanya gelişmiş bir ülke, güzel bir ülke. Özellikle sistemi çok güzel. İzmir de Türkiye'nin en çağdaş, uluslararası ilişkiler açısından en hazır olan şehirlerden biri. Bremen, ziyaretimizde bizi çok sıcak karşıladı, muhteşem bir konukseverlik gördük. Kültür, sanat, ticaret; siyasete doğrudan bağlı değildir. İnsanlar ve kurumlar çok daha doğrudan ilişkiler geliştirebilir. Biz de şehirlerin yöneticileri olarak bu konuda destek olabiliriz" ifadelerini kullandı.

İZMİR- BREMEN KARDEŞ KENT

İzmir-Bremen Kardeş Kent olunması kararı, belediye meclisince 1993'te kabul edildi. 1995 yılında kardeş kent anlaşması ve 1996 yılında da ikili ilişkileri geliştirmek adına bir çerçeve anlaşması imzalandı. İki kent arasındaki ilişkiler kapsamında Bremen Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Bremen Sanat Bursu programı ile İzmir ve diğer kardeş kentlerde güzel sanatlar alanında faaliyet gösteren profesyonel sanatçılara Bremen'de çalışma ve konaklama imkanı sunuluyor. Bremen-İzmir ilişkileri kapsamında karşılıklı heyet ziyaretleri ve farklı alanlardaki temaslar da devam ediyor. Bremen ile İzmir arasında, Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile yürütülen gençlik değişim projesinin ikinci aşaması devam ediyor.

Kaynak: ANKA
İzmir Büyükşehir BelediyesiCemil TugayKültürGüncelİzmirSon Dakika

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