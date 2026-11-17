(İZMİR) - Menderes Belediyesi'ni ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçenin tüm mahallelerinde çözüm bekleyen sorunları ele alacaklarını söyledi. Tugay, "Menderes'in tüm mahallelerine çözüm üreteceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Cemil Tugay, Menderes ilçesindeki ziyaretlerine Menderes Belediyesi ile başladı. Belediye Başkan Vekili Asuman Şen ile bir araya gelen Başkan Tugay, belediye önünde AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarının temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı ziyarette; ilçenin öncelikli ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve çözüm bekleyen sorunlar ele alındı.

BAŞKAN TUGAY: MENDERES BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Menderes Belediyesi Başkan Vekili Asuman Şen'e görevinde başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, "Asuman Başkan göreve geldikten sonra ilk kez ziyaret ediyorum. Kendisine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Bunlar zor görevler. Menderes gibi kıymetli bir ilçemizin sorunlarına çözüm bulmak için buradayız. Menderes'in tüm mahallelerine çözüm üreteceğiz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Uzun zamandır çözüm bekleyen sorunları hep birlikte halledeceğiz. İl Başkanı'mız da her şeyi yakından takip ediyor, görevini yerine getiriyor. Ona da çok teşekkür ediyorum. Menderes bizim için çok değerli. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

BİLAL SAYGILI: HER ZAMAN YANINIZDA OLACAĞIZ

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da ziyarette birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bu güzel birlik ve beraberliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Menderes'e güzel işler yapmak için hepimiz hazırız. Her zaman yanınızdayız, destekçiniziz. Bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

ASUMAN ŞEN: MESELEMİZ İZMİR, MESELEMİZ MENDERES

Ziyarette Menderes Belediyesi Başkan Vekili Asuman Şen de Başkan Tugay'a "Hoş geldiniz" diyerek, "İnşallah başarılı bir dönem yaşarız. Meselemiz İzmir, meselemiz Menderes. Herkes burada, herkes yanınızda." ifadelerini kullandı.

"TOPLANTIMIZI EN KISA SÜREDE YAPALIM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Cemil Tugay, program kapsamında muhtarlardan mahallelerin sorunlarını ve taleplerini de dinledi. Başkan Tugay, "İnanın herkese yetişmeye çalışıyoruz. Bir sorun varsa bize ne kadar erken ulaşırsa o kadar iyi. Muhtarlarımızın talebiyle toplantımızı en kısa sürede yapalım ama ondan önce de bir sıkıntınız olduğunda mutlaka haberimiz olsun. Sizlerle bir arada olmak bizi de mutlu ediyor." diye konuştu. İletilen sorunlarla ilgili bilgi alan Başkan Tugay, çözüm için gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

"EMEKLERİNİZE SAĞLIK"

Barbaros Mahallesi Muhtarı Esin Yılmaz, uzun süredir bekledikleri asfalt çalışmasının tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Uzun zamandır beklediğimiz asfalt çalışması yapıldı. Yolumuz çok güzel oldu, emeklerinize sağlık. Barbaros ve Dereköy arasındaki yolun da düzenlenmesini istiyoruz. Okulumuza ulaşım sağlayan tek bir yol var, başka alternatifimiz yok. Derenin genişletilmesi ve yolun düzenlenmesi gerekiyor. Sizden tek ricamız bu sorunun da çözülmesi." dedi. Gümüldür İnönü Mahallesi Muhtarı Gülbahar Bilecen de mahallesinin sorunlarını ve taleplerini Başkan Tugay'a ileterek, "Sizi gördüğümüzde sorunlar çözülmüş kadar içimize enerji doluyor. Sizden aldığımız pozitif haberleri vatandaşlarımıza anlatıp onları rahatlatıyoruz." şeklinde konuştu.