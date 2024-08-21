İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Orman Yangınları İçin Yardım Komisyonu Oluşturdu

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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, orman yangınlarında mağdur olan vatandaşlara gerekli yardımların yapılması için komisyon oluşturulması gündemiyle olağanüstü toplandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kültürpark'ta gerçekleştirilen 2024 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısında, sosyal yardım çalışmalarını belediye meclisi kararıyla yürütmek üzere olağanüstü toplandıklarını söyledi.

Yangının geniş bir alana yayıldığını, evlerin, bahçeler ve iş yerleri başta olmak üzere pek çok yerin etkilediğini vurgulayan Tugay, "Bunu telafi etmek devletimizin birçok kurumu kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de görevleri arasındadır. Bu konuda sorumluluk alacağımızı defalarca söyledik. Yangın devam ederken arkadaşlarımız çalışma yaptılar. Tahliye edilen vatandaşlarımızı konuk evlerine aldılar. Düzenli olarak yemek servisi yapılıyor. Acil ihtiyaç olan şeyleri yaptık." dedi.

Mağduriyetlerin giderilmesi için sosyal yardım çalışmalarının yapılması gerektiğini bildiren Tugay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın evleri yanan vatandaşlarımıza 'ev yapacağız' mesajını memnuniyetle dinledim. Bu yöndeki irade bizim için de sevindirici olacaktır. Bunun sadece gecikmemesini, biran önce insanların mağduriyetinin giderilmesi için umuyorum hızlı aksiyon alınır. Bizler de bu süreçte üzerimize ne düşüyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Tugay, gönüllü mühendislerin bir eğitimin ardından yanan ağaçlarla ilgili bir değerlendirme yapacağını, kurtarılabilecek ağaçlarla ilgili çalışma yapılacağını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından, yangında mağdur olan tüm vatandaşlara gerekli desteğin verilmesi için bir komisyon oluşturulması, bu komisyona İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın başkanlık etmesi ve komisyonun yangın mağduru vatandaşlara nakdi, ayni, lojistik gibi yardımları sağlanmasına yönelik tam yetki verilmesi önergesi oy birliğiyle kabul edildi.