İzmir Büyükşehir'in Afet Hazırlığına Ulusal Standart Onayı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir'in Afet Hazırlığına Ulusal Standart Onayı

23.07.2026 10:58  Güncelleme: 12:12
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, TAMP kapsamında afet dönemlerinde beslenme hizmetlerinin güvenli ve kesintisiz yürütülmesi için Afet Beslenme Akreditasyonu almaya hak kazandı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yürütülen Beslenme Çalışma Grubu çalışmaları sonucunda "Afet Beslenme Akreditasyonu" almaya hak kazandı. Güçlü üretim altyapısı, teknik kapasitesi ve afet yönetimi deneyimiyle öne çıkan Büyükşehir Belediyesi, afet dönemlerinde beslenme hizmetlerinin güvenli, kesintisiz ve koordineli yürütülmesine yönelik kapasitesini tescilledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "En Güçlü İş Birliği Afette AŞ Birliği" temasıyla hazırlanan Beslenme Çalışma Grubu Çalıştayı'nda "Afet Beslenme Akreditasyonu" almaya hak kazanan kurumlar arasına girdi. İstanbul'da gerçekleşen lansmana İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı katıldı. AFAD koordinasyonuyla Kızılay ve birçok kurumun paydaş olarak katkı vermesiyle düzenlenen buluşmada afet durumlarında ve acil anlarda beslenme hizmetlerinin güvenli, kesintisiz ve koordineli şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de sahip olunan üretim altyapısı, teknik personel ve afet yönetimi tecrübesiyle akreditasyon elde eden kurumlar arasında yer aldı.

AFET YÖNETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE KATKI

TAMP kapsamında yerel düzey destek çözüm ortakları arasında yer alan yerel yönetimler afet beslenme hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde kritik sorumluluk üstleniyor. Özellikle yüksek üretim kapasitesine sahip toplu beslenme tesislerinin ulusal standartlara uygun şekilde akredite edilmesi; afetlere hazırlık seviyesinin artırılması, kaynakların etkin kullanılması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Afetlere hazırlık çalışmalarının güçlendirilmesi, ulusal standartların yaygınlaştırılması ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen çalışmalarla, afet beslenme hizmetlerinin etkinliğine ve Türkiye'nin afet yönetim kapasitesinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunulması hedefleniyor.

AKREDİTASYON HAKKINDA

Afet Beslenme Akreditasyonu; yalnızca afet anındaki müdahale kapasitesini değil, hazırlık süreçlerini, kurumsal koordinasyonu, kalite yönetimini ve kaynak planlamasını güçlendiren bir sistem olarak değerlendiriliyor. Yerel yönetimlerin bu sisteme dahil olması, afet beslenme hizmetlerinin ulusal standartlar doğrultusunda yürütülmesine, kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesine ve hizmet sürekliliğinin güvence altına alınmasına önemli katkı sağlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir'in Afet Hazırlığına Ulusal Standart Onayı - Son Dakika

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