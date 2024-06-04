İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Pil Toplama Kampanyası Sürüyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Pil Toplama Kampanyası Sürüyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Atık Pil Toplama Kampanyası devam ediyor. Atık piller 5 Haziran tarihine kadar toplanacak.

04.06.2024 17:35  Güncelleme: 17:44
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 27.'sini düzenlediği Atık Pil Toplama Kampanyası sürüyor. Kültürpark Celal Atik Spor Salonu önünde kurulan stantta atık piller 5 Haziran tarihine kadar toplanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl çevre haftasında düzenlenen Atık Pillerin Toplanması Kampanyası hafta başında başladı. Belediyeler, okullar, muhtarlıklar ve yurttaşlardan gelen atık piller Kültürpark Celal Atik Spor Salonu ile 2 No'lu Hol arasında oluşturulan stantlardan 5 Haziran tarihine kadar teslim alınacak. Kampanya ile kullanım ömrünü tamamlamış veya kullanılamaz hale gelmiş atık pillerin içerdikleri cıva, kurşun ve kadmiyum gibi zararlı kimyasal maddelerin çevreyi kirletmeden geri dönüşüm zincirine dahil edilmesi hedefleniyor.

"Çok güzel bir kampanya"

Güzelbahçe Özel Oğuzhan Özkaya Ortaokulu öğrencileri kampanya kapsamında 76 kilogram atık pil topladı. Pilleri teslim etmeye getiren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Emine Gülada, "Okulumuz ve öğrencilerimiz adına çok heyecanlıyız. Böyle bir kampanyada yer almak bizim için çok heyecan verici oldu. Öğrencilerimize çevre duyarlılığı kazandırmak amacıyla kampanyaya katıldık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevre projelerini destekliyoruz" dedi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ali Görgü ise atık pillerin doğaya verdiği zararı drama yöntemi kullanarak anlattıklarını ve çocukların çok etkilendiğini belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevre koruma konusundaki etkinliklerini çok doğru buluyorum. Belediyelerin başta çevreyi korumakla görevli olduklarına inanıyorum ve bu tarz etkinliklerin daha fazla artması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi atık pilleri, Taşınabilir Pil üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve ilçe belediyeleri işbirliğiyle Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre topluyor, geri kazanımı veya nihai bertarafını sağlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Pil Toplama Kampanyası Sürüyor
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Pil Toplama Kampanyası Sürüyor - Son Dakika
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