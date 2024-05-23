İzmir Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarından Toplu İş Sözleşmesi Talebi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarından Toplu İş Sözleşmesi Talebi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarından Toplu İş Sözleşmesi Talebi

Tüm Bel-Sen üyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlaması için eylem yaptı. Çalışanlar, Kültürpark 4 No'lu Hol önünde toplanarak taleplerini dile getirdi. Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş, toplu iş sözleşmesi taslağını belediye yönetimine sunduklarını belirtti ve görüşmelerin bir an önce sonuçlanmasını talep etti.

23.05.2024 13:45
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Tüm Bel-Sen üyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin başlaması için eylem yaptı.

Kültürpark 4 No'lu Hol önünde toplanan çalışanlar, "Toplu iş sözleşmesi masası bir an önce kurulsun" yazılı pankart açıp sloganlar attı.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş, sendikanın 1 Nisan-31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi taslağını hazırlayarak belediye yönetimine sunduğunu söyledi.

Görüşmelerin bir sonuçlanmasını talep ettiklerini belirten Keleş, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında çalışan 6 bin 100'ü aşan sayıda belediye emekçisinin talepleri ve iradesi ile hazırlanan toplu iş sözleşmesi taslağına yönelik görüşmeler ciddiyet ile bir an evvel başlamalı ve emekçilerin haklı talepleri hızla karşılanmadır." dedi.

Kaynak: AA

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