İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Sakini Mama Bağışı Yaptı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki huzurevi sakinlerinden Muthat Akçam, sahipsiz kediler için mama bağışı yaptı. Akçam, sahipsiz sokak hayvanlarına karşı duyarlılığın artmasına katkı sağlamak istediğini belirtti.

Buca'daki İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden Muthat Akçam, İzmir Büyükşehir Belediyesi gözetimindeki sahipsiz kediler için mama bağışı yaptı. Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı'na bağlı kliniklerde tedavi gören kedilerin sağlıklı beslenmelerine destek olmak isteyen Akçam, mama bağışıyla sahipsiz sokak hayvanlarına karşı duyarlılığın artmasına katkı sağlamak istediğini belirtti. Muthat Akçam, Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nde güçten düşmüş atları da ziyaret etti.