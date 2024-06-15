İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Ziyareti - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki huzurevini ziyaret etti. Okyay, huzurevi sakinlerinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak yaşlı nüfusun yaşam kalitesinin sağlanmasının önemini vurguladı.

15.06.2024 10:32
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki huzurevini ziyaret etti. Okyay, huzurevi sakinlerinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak "Önümüzdeki dönem yaş almış nüfusun yaşam kalitesinin sağlanması en önemli önceliğimiz olacak" dedi. Huzurevi sakinleri ise Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pınar Okyay, Buca'daki İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleri ve personelle bayramlaştı. Okyay, konuşmasında Türkiye'de yaşlı nüfusun en yüksek olduğu yerlerden birinin İzmir olduğunu belirterek "Burada ileri yaştaki büyüklerimizle birlikteyiz. Onlarla birlikteyken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin burada verdiği hizmetin ne kadar önemli ve değerli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Burada birlikte olmak çok güzel. Çok mutluyum" dedi.

"Burada çok güzel şeyler yapabiliriz"

Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nün İzmir için önemine değinen Okyay, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay, ilk 180 günlük planlarında da İleri Yaş Eylem Planı hazırlanacağını açıklamıştı. Bu tesisleri daha da iyileştireceğiz. Kocaman bir ekibimiz var. Ben bir halk sağlığı uzmanı, halk sağlığı hocasıyım ve bu konunun ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Burada çok güzel şeyler yapabiliriz. Önümüzdeki dönem yaşlı nüfusumuzun artması nedeniyle onların yaşam kalitesinin sağlanması en önemli önceliğimiz olacak" diye konuştu.

"Görünmeyen destekleri var"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren huzurevi sakinlerinden Orhan Koşar, "Belediyemizin pek çok desteği olduğunu biliyorum. Bayramda da halkın yanında. Bir de görünmeyen destekleri var, duyurulmayan, sadece insanların kendi bildikleri destekler var. Onlar çok önemli. Bunu sağladığı için ben de kişisel olarak belediyemize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Allah razı olsun"

Sosyal Yaşam Kampüsü'nde konaklayan Şükriye Çeliker ise duygularını "Burası çok iyi bir yer. Her şeyimizle ilgileniyorlar. Doktoru, hemşiresi her türlü imkanı var. Odalarımız temizleniyor, çamaşırlarımız yıkanıyor, insan yaşlılığında daha ne ister" dedi.

Huzurevi sakinlerinden Emine Akyol ise mutluluk ve hüznü bir arada yaşadığını belirterek, "Çok buruk bir bayram olacak. Eşimi kaybettim çünkü. Ne yapalım Allah'ın emri böyleymiş. Burada mutlu ve rahatız. Doktorumuz, hemşerimiz, her şeyimiz var. Allah razı olsun" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü

-Genel ve detay görüntüler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki huzurevi ziyaretinden görüntüler

-Röportajlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay

Huzurevi sakini Orhan Koşar

Huzurevi sakini Şükriye Çeliker

Huzurevi sakini Emine Akyol

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Ziyareti - Son Dakika

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