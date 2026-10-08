İzmir Büyükşehir Belediyesi kaçak hafriyat dökümüne 21 milyon 898 bin lira ceza kesti

(İZMİR) - Çevre denetimindeki yetkisini güçlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, hafriyat ve inşaat atıklarının kaçak dökümünü önlemek için yeni bir denetim ağı oluşturdu. Zabıta ekipleri; kameralar, araç takip sistemi ve dronlarla kent genelindeki hareketliliği izliyor. Kısa süre önce başlatılan denetimlerde, ilk bir ayda tespit edilen kaçak dökümler nedeniyle 21 milyon 898 bin lira idari yaptırım uygulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında imzalanan yetki devri protokolüyle, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının denetimi ve idari yaptırım uygulama yetkisi Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı da yetki devrinin ardından Çevre ve İmar Zabıtası Şube Müdürlüğü bünyesindeki çalışma sistemini yeniden yapılandırdı. Büyükşehir Belediyesi, kaçak hafriyat ve atık dökümlerinin önüne geçmek için zabıtanın denetim gücünü teknolojiyle destekledi.

114 KAMERA VE DRONLARLA TAKİP

Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden atık taşıyan araçlar ve bertaraf süreçleri anlık olarak izlenirken, oluşturulan gözlem odasıyla kent genelindeki hareketlilik takip ediliyor. İzmir Ulaşım Merkezi'ne (İZUM) ait stratejik noktalardaki yaklaşık 114 kamera da kaçak dökümlerin tespit edilmesi amacıyla kullanılıyor. Karadan ulaşılması ve kontrol edilmesi güç engebeli arazilerde ise yüksek çözünürlüklü kameralara sahip dronlarla havadan denetim yapılıyor. Böylece zabıtanın sahadaki denetimleri teknolojik takip sistemiyle destekleniyor.

Denetimlerin başladığı ilk bir aylık dönemde kaçak dökümler tespit edilerek toplam 21 milyon 898 bin lira idari yaptırım uygulandı.

HEDEF CEZA DEĞİL, DOĞAYI KORUMAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Çevre ve İmar Zabıtası Şube Müdürlüğü Zabıta Amiri Aykut Gelincik, çalışmalarının temel amacının yalnızca cezai işlem uygulamak olmadığını söyledi. Kaçak dökümlerin çoğunlukla kent dışındaki tarım arazileri, zeytinlikler ve dere yataklarında tespit edildiğini belirten Gelincik, "Önceliğimiz şehrimizin doğasını ve güzelliğini korumak. Su havzalarımızı, dere yataklarımızı, vadilerimizi, zeytinliklerimizi ve tarım arazilerimizi koruma altına almak istiyoruz" dedi.

Konak'ta Umurbey ve Ege mahallelerinin kesişiminde de yoğun kaçak döküm tespit ettiklerini belirten Gelincik, yasal işlem uygulanan kişilerin döküm yaptıkları alanları yeniden temizlemelerini de sağladıklarını ifade etti.

"İZMİR'İN GELECEĞİNİ BİRLİKTE KORUYACAĞIZ"

Kaçak dökümlerin dere yataklarını ve su kaynaklarını tehdit ettiğine de dikkat çeken Gelincik, "Barajlarımızı besleyen su kaynaklarının tıkanması hem susuz kalmamıza neden oluyor hem de çevre kirliliğine yol açıyor. Bu olumsuz durumlarla mücadele edeceğiz. Hep beraber yurttaşlık ve kentlilik bilinciyle bu sorunların önüne geçeceğiz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni denetim modeliyle insanı, çevreyi ve doğayı birlikte gözeten bir anlayışla kent genelindeki kaçak dökümlere karşı mücadelesini sürdürüyor.