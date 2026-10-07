Suudi Arabistan'da havalimanlarına yönelik saldırılarda 3 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

Suudi Arabistan'da havalimanlarına yönelik saldırılarda 3 kişi öldü, 36 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan'da Abha ve Riyad'daki havalimanlarını hedef alan saldırılar düzenlendi. Abha ve Riyad'daki havalimanlarına yönelik saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan: Abha ve Riyad'daki havalimanlarını hedef alan saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı
Kaynak: AA
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