İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ilaçlama çalışmalarına başladı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ilaçlama çalışmalarına başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurban satışı ve kesimi yapılacak yerlerde karasinek popülasyonunu engellemek için ilaçlama çalışmalarına başladı. Çalışmalar bayram süresince ve sonrasında da devam edecek.

06.06.2024 11:42  Güncelleme: 12:50
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kurban satışı ve kesimi yapılacak yerlerde karasinek popülasyonunun önüne geçmek için ilaçlama çalışmalarına başladı. Çalışmalar bayram süresince ve sonrasında da devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Vektör Mücadele Birimi, 30 ilçede 12 ay boyunca sinek ve haşereye karşı üreme alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sağlık ve temizlik için önlemler alan ekipler, kurban satış pazarlarını da denetim altına aldı.

Karasinekler için tuzak

İzmir'deki tüm kurban satış noktalarında, özellikle karasineğe karşı çalışmalar hız kazandı. Halk sağlığına ve kurbanlık hayvanlara zarar vermeyen ilaçlarla önlem alan ekipler kimyasal içermeyen karasinek tuzakları ve yapışkan ipler kullandı. Ayrıca oluşabilecek hastalıkların önüne geçmek için hayvan dışkılarının üzerine de larvasit uygulaması yapılıyor. Ergin karasineklere karşı da ilaçlama çalışması devam ediyor.

"Kullandığımız ilaçlar kurbanlık hayvanları etkilemiyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Vektör Mücadele Birimi'nde görevli Mehmet Çelik, kurban satış noktalarında karasinek popülasyonunu engellemek için her gün ilaçlama yaptıklarını söyledi. Kullandıkları ilaçların halk sağlığını ve kurbanlık hayvanları etkilemediğini vurgulayan Çelik, "Bayram süresince ve bayram bittikten sonra da ilaçlama çalışmalarımız sürecek. Amacımız hem kent genelinde sinekle mücadele etmek hem de halkımızın huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesini sağlamak" dedi.

Esnaf da çalışmalardan memnun

Afyon'dan İzmir'e kurbanlık hayvan getiren Kenan Sarıgül, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, "Burada ilaçlama ve kireç uygulaması yapılmasa her türlü hastalık olur. Bu güzel hizmet için emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Mahmut Özoğlu da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Belediye çok güzel çalışıyor. Burada birçok hayvan var. Eğer ilaçlama olmasa, bu hizmetler yapılmasa bu noktalarda çok sıkıntı yaşarız" şeklinde konuştu.

382 kişilik profesyonel ekiple yoğun mücadele

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 382 kişilik profesyonel ekiple tüm zararlı canlılar için üreme alanı olabilecek rögarlar, süs havuzları, kuyular, çöp konteynerleri, yağmur suyu kanalları, çatı olukları, göletler, dereler gibi sucul ortamlarda olağanüstü mücadele sergiliyor. Yalnızca sivrisineklerle mücadele kapsamında 300 bin noktada rutin kontrol ve ilaçlama çalışması yapıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ilaçlama çalışmalarına başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ilaçlama çalışmalarına başladı - Son Dakika
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