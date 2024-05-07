İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İhtiyaç Fazlası İstihdam Tespit Edildi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İhtiyaç Fazlası İstihdam Tespit Edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nde İhtiyaç Fazlası İstihdam Tespit Edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde ihtiyaç fazlası istihdam bulunduğu ve bunların seçim öncesinde göreve başlatıldığı tespit edildi. Toplamda 1909 kişi işbaşı yaparken, 912 kişiye ilave olarak çağrı yapıldığı belirtildi. Ayrıca, 1-6 Nisan tarihleri arasında da 312 kişinin işbaşı yaptığı görüldü. Kurum açısından uygun olmayan yaklaşık 250 kişinin ise çalıştırıldığı belirtildi.

07.05.2024 20:59
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İzmir Büyükşehir Belediyesi kurum ve iştiraklerinde ihtiyaç fazlası istihdam bulunduğunun görüldüğü, bunların önemli bir kısmının seçimin hemen öncesinde göreve başlatıldığının tespit edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin bünyesindeki tüm kurumların emeğin hakkını savunan bir anlayışla yönetildiği belirtildi.

Belediye ve iştiraklerinde ihtiyaç fazlası istihdam bulunduğunun görüldüğü ve bunların önemli bir kısmının seçimin hemen öncesinde göreve başlatıldığının tespit edildiği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"1 Ocak'tan sonra belediye ve iştiraklerinde toplam 1909 kişi işbaşı yaptırılmıştır. Ayrıca işbaşı yapmak için 912 kişiye ilave olarak çağrı yapıldığı ve işlemlerin başlatıldığı anlaşılmıştır. Yerel seçimin ardından mazbata alım sürecine kadar 1-6 Nisan tarihleri arasında da belediye iştiraklerinde 312 kişinin işbaşı yaptığı tespit edilmiştir. İhtiyaca yönelik alımlar konusunda olumsuz bir tasarrufta bulunulmamıştır. İhtiyaç fazlası olduğu, aranan kriterleri taşımadığı, işe başlama öncesi işlemlerinde eksiklikler saptanan yaklaşık 250 kişinin de çalıştırılmasının kurum açısından idari, hukuki ve mali yönden uygun olmadığı kanaati oluşmuştur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İhtiyaç Fazlası İstihdam Tespit Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İhtiyaç Fazlası İstihdam Tespit Edildi - Son Dakika
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