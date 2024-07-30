İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklara ücretsiz moda ve müzik atölyesi

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Müzik Kütüphanesi, 6-8 yaş arası çocuklara yönelik Kağıt Bebeklerle Moda ve Müzik Atölyesi'ne sahne olacak. 6 Ağustos'ta ücretsiz yapılacak etkinliğe katılmak isteyen çocuklar, ön kayıt yaptırarak atölyeye katılabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Müzik Kütüphanesi, 6-8 yaş arası çocuklar için Kağıt Bebeklerle Moda ve Müzik Atölyesi düzenleyecek. Atölye, 6 Ağustos Salı günü saat 11.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Müzik Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.

Atölyeye katılmak isteyen çocuklar için https://www.aassm.org.tr/ adresine giren veliler, 30 Temmuz saat 10.00'dan itibaren "Başvuru Yap" bölümündeki formu doldurarak kayıt yapabilecek. Barok ve klasik dönem temalarıyla tasarlanan atölyede çocuklar; sanat tarihi, kreatif düşünme, ince motor beceriler ve kültürel bilinç gibi konuları deneyimleyecek, sanatsal ve akademik anlamda da desteklenecek. Barok ve klasik dönemlerin özelliklerini eğlenceli bir şekilde öğretecek ücretsiz atölye, 15 kişilik kontenjanla sınırlı olacak.