İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Emeklilere Özel Gezi Programı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik sosyal ve ekonomik destekleri sürüyor. Market, kira ve su desteğinden sonra Büyükşehir Belediyesi bu kez 30 ilçede uygulanacak emeklilere özel ücretsiz gezi programı oluşturdu. Tire'yle başlayan program, Kemeraltı ile devam etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ekonomik zorluklar nedeniyle sosyal hayata katılmakta güçlük çeken emeklilerin yanında olmaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen "Emekli Destekleri" programı kapsamında gezi takvimi oluşturuldu. Bu kapsamda kentin 30 ilçesinde düzenlenecek geziler, Tire ile başladı, Konak Kemeraltı ile devam etti.

İzmir'de yaşayan emekliler, bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden ya da Danışma ve Dayanışma Noktaları aracılığıyla başvuru yaparak ücretsiz gezi programına katılabiliyor.

"İzmir'in Emeklileri İzmir'i Keşfediyor" sloganıyla düzenlenen projeyle, emeklilerin kentin kültürel ve doğal zenginliklerini yeniden keşfetmesi sağlanırken, sosyalleşmeleri de teşvik ediliyor. Proje ile aynı zamanda emeklilerin bütçe ayırmakta zorlandıkları sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlere erişimi artırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek hedefleniyor."

"Başkanımızın öncülüğünde tüm emeklilerimizin yanındayız"

Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü Sultan Tut, bir emekli dayanışma projesi geliştirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Emeklilerimizin sosyal, kültürel ve turistik alanlarda gezmek için bütçe ayıramadıklarının farkındayız. Bu nedenle gezi programını hayata geçirdik. Dün Tire'deydik, bugün Kemeraltı'ndayız. Tüm emeklilerimizi bu turlarımıza bekliyoruz. Maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kira, market ve su faturası desteği sağlıyoruz. Sosyal faaliyetlerde de yanlarındayız. Şimdi de gezileri başlattık. Vatandaşlarımız bizvarız internet sitesi üzerinden 'Destek Al' bölümünden ya da Danışma ve Dayanışma Noktaları'ndan başvuru yapabilir. İzmir'in tüm ilçelerinde tarihi ve kültürel yerleri kapsayan geziler planladık. Başkanımız Dr. Cemil Tugay öncülüğünde emeklilerimizin her zaman yanındayız."

Emekliler Büyükşehir hizmetlerinden memnun

Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Suna Adlı, "Kendimi çok önemli hissettim. Çok hoşuma gitti, çok mutluyum, burada olmaktan keyif aldım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini çok beğeniyorum. Gerçekten birilerinin bizi düşünmesi, ihtiyaçlarımızı düşünmesi çok güzel bir şey" diye konuştu.

Gülseren Akan da "Bizim için değişik bir gün oldu. Evde oturmaktan sıkılıyoruz. Sosyalleşmek, yeni arkadaşlarla tanışmak çok güzel. Bu etkinlikleri bekliyoruz. Tek başımıza gezemiyoruz. Genel anlamda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnunuz. Bir sorun olduğunda ilgileniyorlar, çok teşekkürler" dedi.

Emekli Elif Şengül ise "Program çok güzel geçiyor. Tire'de eşimle, oğlumla birlikteydim. Kemeraltı gezisine tek başıma geldim. Devamı olursa güzel olacak. Ekonomik sebepler nedeniyle başka türlü geziye gidemiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnunum. Yemek, gıda alıyorum. Daha ne isteyeyim, başkanımızın sağlığından başka?" ifadelerini kullandı.