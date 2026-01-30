İzmir Esnafı İçin Ortak Akıl Masası - Son Dakika
İzmir Esnafı İçin Ortak Akıl Masası

30.01.2026 09:45  Güncelleme: 10:35
İzmir Büyükşehir Belediyesi, esnafın sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için İzmir Esnaf Kurulu'nu oluşturma çalışmalarına başladı. İlk toplantıda esnaf ve yerel yönetimlerin işbirliği ile çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, esnafın sorunlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla İzmir Esnaf Kurulu'nun oluşturulması için çalışmalara başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, esnafın sorunlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla İzmir Esnaf Kurulu'nun oluşturulması için çalışmalara başladı. İlçe belediyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda yol haritası belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Kazım Kaya, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ali Üstün, İzmir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Şube Müdürü Mert Aslan ve ilgili bürokratlar katıldı.

"Esnafımızın yanındayız"

Toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Kazım Kaya, esnaf ve sanatkarların sorun ve taleplerine kalıcı çözümler üretmek ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için çalıştıklarını belirterek, "Esnafımızın yanındayız" dedi.

"Çözüm önerilerini ortak akılla geliştirmeyi hedefleyen bir yapı olacak"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Şube Müdürü Mert Aslan ise "İzmir Esnaf Kurulu'nun tanıtımını paylaşmak adına bir araya geldik. Bu kurul; belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve esnaf temsilcileri arasında iletişimi güçlendirmek, sahadan gelen talepleri düzenli, sistematik biçimde değerlendiren, çözüm önerilerine ortak akılla geliştirmeyi hedefleyen bir yapı olarak planlanmaktadır. Amacımız; mevcut çalışmaları çoğaltmak, iyi uygulamaları görünür kılmak ve ilçelerle esnafımıza daha iyi hizmetler sunmak için koordinasyon mekanizmasını oluşturmaktır" diye konuştu.

"Esnaf için önemli buluşma"

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ali Üstün, esnaf ile yerel yönetimler arasında zaman zaman talepler ve sorunların gündeme geldiğini belirterek, bu nedenle toplantının büyük önem taşıdığını ifade etti. Üstün, "Böyle bir toplantının düzenlenmesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Uzun zamandır beklediğimiz bir buluşmaydı. Katkı sunmak, yol göstermek ve çözüm odaklı olmak amacıyla bir araya geldik. Bu iletişim ağının düzenli ve sürdürülebilir hale gelmesini çok önemsiyoruz" dedi.

Sunum yapıldı

Toplantıda, Esnaf ve Sanatkarlar Şube Müdürlüğü tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda; nicel veriler doğrultusunda müdürlüğün mevcut yapısı ve çalışma modeli, İzmir Esnaf Kurulu'nun tasarımı ve işleyişi ile planlanan proje başlıkları katılımcılarla paylaşıldı. Sunumda ayrıca, ilçe belediyelerinin sahadaki ihtiyaçları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaların ortak bir zeminde buluşturulmasına yönelik kapsamlı bir çerçeve ortaya kondu. Sunumun ardından yapılan değerlendirme bölümünde ise koordinasyon mekanizmasının işleyişine ilişkin görüş ve öneriler alındı. İlçe belediyeleri, sürece dair beklentilerini ve katkı sunabilecekleri alanları paylaşarak ortak çalışma başlıklarını değerlendirdi.

Ruhsat süreçlerine ilişkin çalıştay planı

Toplantının son bölümünde, proje ve toplantı başlıkları çerçevesinde ilçe belediyelerinin görüşleri ele alındı. Bu kapsamda; ruhsat süreçlerine yönelik bir çalıştay düzenlenmesi, esnaf–belediye ilişkilerini güçlendirecek dijital bir uygulamanın hayata geçirilmesi, "Kemeraltı'nın Lezzetli Tarihi" başlığı altında gastronomi odaklı çalışmalar yürütülmesi ile İzmir'e özgü ürünlerin dijital ortamda tanıtımı ve satışına yönelik proje önerileri değerlendirildi. İlçelerden gelen mevcut proje önerileri dinlenirken, yeni proje fikirlerinin sürece dahil edilmesi konusunda da görüş birliğine varıldı.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

