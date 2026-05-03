İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "Halkapınar Yeraltı Araç Depolama Tesisi" Açıklaması

03.05.2026 15:48  Güncelleme: 17:05
(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halkapınar Yeraltı Araç Depolama Tesisi projesindeki gecikmelerin, ihale süreçlerine yapılan itirazlar, yargı kararları ve sahada ortaya çıkan teknik gerekliliklerden kaynaklandığını açıkladı. Açıklamada, projenin hızla ilerlediği ve yüzde 62 seviyesine ulaştığı bildirildi.

Halkapınar Yeraltı Araç Depolama Tesisi projesinin bitmediği yönündeki sosyal medya paylaşımlarının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan bilgilendirmede, projede yaşanan gecikmelerin nedenlerine açıklık getirildi, sürecin teknik ve hukuki çerçevede ilerlediği ifade edildi.

"15 aylık zaman kaybı tamamen hukuki süreçlerden kaynaklanmıştır"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halkapınar Yeraltı Araç Depolama Tesisi projesinde yaşanan gecikmelerin kaynağı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tercihleri ya da iradesi değil; ihale süreçlerine yapılan itirazlar, yargı kararları ve sahada ortaya çıkan teknik zorunluluklardır. İlk ihale kapsamında 2015 yılı sonunda sözleşme imzalanıp yer teslimi yapılmasına rağmen, açılan davalar ve Kamu İhale Kurumu kararları nedeniyle süreç yeniden değerlendirilmiş; proje ancak 2017 yılında yeniden başlayabilmiştir. Böylece yaklaşık 15 aylık zaman kaybı tamamen hukuki süreçlerden kaynaklanmıştır."

Sahadaki uygulama sürecinde, zemin ve mevcut altyapı koşullarına bağlı olarak projenin güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için ilave imalatların yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu durum, mevcut sözleşme kapsamının aşılmasına ve işin tasfiye edilerek yeniden yapılandırılmasına neden olmuştur. Ayrıca 2019 yılında şantiyede meydana gelen iş kazası sonrasında yürütülen adli süreçler nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl boyunca sahada çalışma yapılamamıştır. Bu gelişmeler, projenin gecikmesinin teknik ve hukuki zorunluluklardan kaynaklandığını açıkça ortaya koymaktadır.

"Fiziki ilerleme oranı yüzde 62 seviyesine ulaşmıştır"

Bugün gelinen noktada proje yeniden ihale edilmiş, 2021 yılında sözleşme imzalanarak çalışmalar yeniden başlatılmış ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Tamamlandığında 115 metro aracına hizmet verecek, tamamen yer altında iki katlı ve 22 bin metrekarelik kapalı alana sahip stratejik bir tesis İzmir'e kazandırılmış olacaktır. İnşaatta fiziki ilerleme oranı yüzde 62 seviyesine ulaşmıştır.

Kamuoyunda yapılan bazı kıyaslamalar, projenin niteliğini ve teknik zorluklarını göz ardı etmektedir. Metro araçları için tamamen yer altında inşa edilen bu yüksek mühendislik yapısının, farklı ölçek ve yöntemlerle gerçekleştirilen başka projelerle karşılaştırılması sağlıklı değildir. Halkapınar Depolama Tesisleri, İzmir'in raylı sistem geleceği açısından kritik bir altyapı yatırımıdır ve süreç tüm zorluklara rağmen planlı şekilde ilerlemektedir. Sonuç olarak, projedeki gecikmelerin ana nedeni teknik gereklilikler ve hukuki süreçler olup, idarenin doğrudan kontrolü dışında gelişen durumların doğurduğu zorunluluklardan kaynaklanmaktadır."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
