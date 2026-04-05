"Hep Birlikte İzmir" Mart Sayısıyla Yayında

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aylık elektronik bülteni Hep Birlikte İzmir'in mart sayısı yayımlandı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan bülten, kentte kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik yürütülen sosyal politika çalışmalarını bir araya getirerek okuyucularla buluşturuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından eşit yurttaşlık, kapsayıcı sosyal belediyecilik ve çocuk dostu kent çalışmaları doğrultusunda hazırlanan Hep Birlikte İzmir bülteninin yeni sayısında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler geniş yer tuttu.

"Aramızda Eşitlik Var" temasıyla düzenlenen programlar, kadın emeğini görünür kılan buluşmalar ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendiren çalışmalar bültenin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor."

Kadın mücadelesine güçlü vurgu

Mart sayısında, Kültürpark'ta düzenlenen 8 Mart etkinlikleri, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen "Cesaretin Adı: Kadın-103 Yıllık Cesaret" zirvesi ve kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla hayata geçirilen "kırmızı bank" uygulaması gibi çalışmalar ayrıntılı biçimde aktarılıyor. Ayrıca Güzelbahçe'de açılan Gülşah Durbay Yaşam Merkezi, kadınların sosyal yaşamda güçlenmesine yönelik önemli bir adım olarak bültende yer alıyor.

İzmir'de sosyal politikaların güncel panoraması

Bültende, kadınların toplumsal hayattaki yerini güçlendiren söyleşi ve buluşmaların yanı sıra çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik sosyal projeler de kapsamlı biçimde ele alınıyor. Meslek Fabrikası'nın istihdama uzanan başarı hikayeleri, gençlerin ve kadınların üretim ve eğitim yolculuklarıyla birlikte okuyuculara aktarılıyor. Dijital ortamda yayımlanan "Hep Birlikte İzmir" bülteni, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal politikalar alanındaki çalışmalarını tek çatı altında toplarken yurttaşların bu hizmetlere erişimini ve katılımını da teşvik etmeyi amaçlıyor. Mart sayısına çevrim içi olarak şu bağlantı üzerinden ücretsiz erişilebiliyor.