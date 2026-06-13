İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Lgs Merkezi Sınavı Desteği - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Lgs Merkezi Sınavı Desteği

13.06.2026 13:29  Güncelleme: 14:26
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, LGS sınavı öncesi toplu taşıma seferlerini artırdı, zabıta ekipleriyle sınava geç kalan öğrencileri sınav merkezlerine ulaştırdı. Başkan Cemil Tugay da sosyal medyadan öğrencilere başarı mesajı yayımladı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin güven ve huzur içinde LGS merkezi sınavına girmesini sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı. Sınava geç kalan öğrenciler, zabıta ekipleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının öncesinde öğrencilerin güven ve huzurla sınava girmesini sağlamak için toplu taşımada sefer sıklığını artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, sınav günü öğrencilere ve velilere desteğini sürdürdü. Zabıta Daire Başkanlığı sınav merkezlerinin çevresinde gürültü kaynaklarını önledi. Trafik ve güvenlik önlemi aldı. Sınava geç kalan öğrenciler, zabıta ekipleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya  hesaplarından yaptığı paylaşımda "Sevgili çocuklar, hayllerinizi gerçekleştirmek için bu sınava canla başla hazırlandığınızı biliyorum. LGS'de emeklerinizin karşılığını almanızı ve hedeflerinize bir adım daha yaklaşmanızı temenni ediyorum. Hepizine güveniyor, yürekten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Lgs Merkezi Sınavı Desteği - Son Dakika

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