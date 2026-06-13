İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Lgs Merkezi Sınavı Desteği

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi
öğrencilerin güven ve huzur içinde LGS
merkezi sınavına girmesini sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı. Sınava geç kalan öğrenciler, zabıta ekipleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı.
Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından bugün düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının öncesinde öğrencilerin güven ve huzurla sınava girmesini sağlamak için toplu taşımada sefer sıklığını artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, sınav günü öğrencilere ve velilere desteğini sürdürdü. Zabıta
Daire Başkanlığı sınav merkezlerinin çevresinde gürültü kaynaklarını önledi. Trafik ve güvenlik önlemi aldı. Sınava geç kalan öğrenciler, zabıta ekipleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay
, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Sevgili çocuklar, hayllerinizi gerçekleştirmek için bu sınava canla başla hazırlandığınızı biliyorum. LGS'de emeklerinizin karşılığını almanızı ve hedeflerinize bir adım daha yaklaşmanızı temenni ediyorum. Hepizine güveniyor, yürekten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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