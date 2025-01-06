İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Tuvalet Temizlik İşleri Eylemine Açıklama - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Tuvalet Temizlik İşleri Eylemine Açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tuvalet temizliği için yapılan taşeron ihalesinin sona ermesinin ardından başlayan işçi eylemleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Yeni firmaya geçildiğini ve işçilerin haklarının korunduğunu belirtti.

06.01.2025 16:55
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(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki tuvaletlerin temizliği için taşeron firmayla yapılan sözleşmenin sona ermesiyle başlayan ve halen devam eden işçi eylemine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Muhatabın taşeron firma olduğu belirtilen açıklamada, "İhaleyi alan yeni firma mevcuttaki tüm personelin haklarını muhafaza ederek ve net 29 bin maaşla görevlerine devam edebileceklerini ilan etmiştir. Bahsi geçen kişilerin taleplerinin muhatabı İzmir Büyükşehir Belediyesi değildir" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki tuvaletlerin temizliği için çalıştığı firmayla sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte başlayan eylemlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Haberlere konu olan Eseray isimli şirketin ihalesinin 31 Aralık 2024 tarihinde bittiği, işçilere giden işten çıkarma mesajının ise rutin bir bilgilendirme olduğu ifade edilen açıklamada, ihaleyi alan yeni firmanın eski taşeron işçilerle çalışmayı kabul ettiği ancak 'işten çıkarıldığı' iddia edilen 23 işçinin ise iş başı yapmak istemedikleri belirtildi.

"İşe alınmak için baskı yaratma çabasıdır"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli olmayan, günümüzde veya geçmişte kurumumuzla çalışan-işveren ilişkisi kurmamış bazı kişilerin belediye hizmet birimleri önünde eylem yaparak gündeme gelme çabaları kamuoyu nezdinde kafa karışıklığı yaratmaktadır.

Açıkça ifade etmeliyiz ki yapılmaya çalışılan şey, özel bir firmada çalışan bir grup personelin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınmak için baskı yaratma çabasıdır. Ancak kurumuzun istihdam politikası dayatmalarla değil mali ve idari gereklilikler doğrultusunda şekillenmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alım ihalesiyle işletmesini özel firmalara devrettiği şehir tuvaletlerinde görev yapan personelin muhatap olması gereken merci kendi işverenleridir.

"Göreve devam etmek istemeyenlerin yerine yeni personel alımı yapmıştır"

Bununla birlikte halkımızı aydınlatmak adına bazı bilgilerin de özetle paylaşılmasının faydalı olacağı düşüncesindeyiz.

2024 yılı şehir tuvaletleri işletim ihalesi kapsamında, mevcut yüklenicinin sözleşme süreci 31.12.2024 tarihi mesai bitimi itibarıyla sona ermiştir. İhaleyi alan yeni firma mevcuttaki tüm personelin haklarını muhafaza ederek ve net 29.000 TL maaşla görevlerine devam edebileceklerini ilan etmiştir. 100 personelin büyük çoğunluğu göreve devam etmek istediğini işverenlerine beyan etmiştir. 23'ü ise bu teklife yanıt vermemiş, iş başı yapmak yerine 31 Aralık sabahı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamının önüne giderek eylem yapmayı tercih etmiştir. Bunun sonucunda şehir tuvaletleri açılamamış, vatandaşlar mağdur edilmiştir. Dolayısıyla işveren firma yükümlülüğünü yerine getirebilmek ve hizmeti sürdürülebilmek adına göreve devam etmek istemeyenlerin yerine yeni personel alımı yapmıştır. Tarafımızca işveren firmayla yapılan görüşmede 'eylem nedeniyle işten çıkarma' şeklinde bir uygulama yapılmadığı öğrenilmiştir. Kaldı ki işverenin iş hukuku kapsamında yapacağı herhangi tasarrufa da müdahil olmamız söz konusu değildir.

Kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması belediyemizin öncelikli sorumlulukları arasındadır. Bahsi geçen kişilerin taleplerinin muhatabı İzmir Büyükşehir Belediyesi değildir. Hak arayışına yönelik tüm demokratik eylemlerin doğru adreslere yönlendirilmesinin olası kazanımlar için daha faydalı olacağı kanaatindeyiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Tuvalet Temizlik İşleri Eylemine Açıklama - Son Dakika

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