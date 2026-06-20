İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıtası Yks İçin Sahada - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıtası Yks İçin Sahada

20.06.2026 12:22  Güncelleme: 13:38
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, YKS süresince 21 sınav merkezinde gürültü denetimi yaparak geç kalan öğrencilere ulaşım desteği sağladı.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, YKS süresince öğrencilerin sınav merkezlerine zamanında ulaşması ve sınava uygun koşullarda girmesi için kent genelinde önlem aldı. Kentin 21 noktasında görev yapan ekipler, gürültü kirliliğini önlerken geç kalma riski yaşayan adaylara da ulaşım desteği sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumunun sağlıklı şekilde tamamlanması sağlamak amacıyla sahadaydı. Zabıta Dairesi Başkanlığı; adayların sınav merkezlerine güvenli, huzurlu ve zamanında ulaşmalarını sağlamak amacıyla kent genelinde kapsamlı denetim ve koordinasyon çalışması yürüttü.

21 SINAV MERKEZİNDE KESİNTİSİZ MESAİ

Zabıta Trafik, Zabıta Denetim ile Çevre ve İmar Zabıtası Şube Müdürlüklerine bağlı personel, şehir genelindeki 21 sınav merkezinde görevlendirildi. Sınav merkezleri çevresinde trafik düzeninin sağlanması, öğrenci ve velilerin doğru yönlendirilmesi ile gürültüye neden olabilecek her türlü faaliyetin engellenmesi için ekipler sahadaydı. Özellikle araç ve yaya yoğunluğunun en üst seviyeye ulaştığı Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi, Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi ve Ege Üniversitesi Kampüsü gibi kritik noktalarda, zabıta ekiplerinin müdahaleleriyle trafik akışının kesintisiz sürmesi sağlandı.

GEÇ KALMALARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Sınav saati yaklaşırken trafikte sıkışan, ulaşım sorunu yaşayan veya heyecan nedeniyle sınav merkezini bulmakta zorlanan adaylara İzmir Zabıtası destek oldu. Farklı noktalarda sınava yetişmekte güçlük çeken çok sayıda öğrenci ve velisi, zabıta ekip araçlarına alınarak sınav binalarına ulaştırıldı. Öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması ve sessiz bir ortamda sınav süreci geçirmeleri için Çevre ve İmar Zabıtası Şube Müdürlüğü ekipleri de titiz bir denetim gerçekleştirdi. Karşıyaka Örnekköy bölgesinde bir sınav merkezinin yakınındaki inşaat faaliyetinin gürültü oluşturabileceğini tespit eden ekipler, duruma müdahale etti. İlgili şantiye yetkilileri uyarılarak sınav süresi boyunca tüm inşaat faaliyetleri tamamen durduruldu.

Zabıta Dairesi Başkanlığı, sınavın başlama anından bitiş anına kadar sahada hazır bulunarak koordinasyon ve denetim faaliyetlerini sürdürdü. Alınan önlemler ile kent genelinde sınav sürecini olumsuz etkileyecek herhangi bir aksaklığa meydan verilmedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıtası Yks İçin Sahada - Son Dakika

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