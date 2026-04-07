Meslek Fabrikası Direnişinde 2. Gün… Direniş Alanında 'Eylem' Toplantısı

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlattığı direniş 2. gününde devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı.

Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan İl Başkanı Güç, eylem çağrısında bulundu.

"İzmir'deki gençlerimize, kadınlarımıza yapılan bir haksızlıktır"

Güç, açıklamasında şunları söyledi:

"Yarın 18'deki yapacağımız mitingin neler yapacağımız ile ilgili kısa bir kendi aramızda istişare toplantısı yaptık. Meslek Fabrikası'na yapılan hukuksuz işlemlerin eylemiyle alakalı toplandık. Arkadaşlarımıza katılımlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu akşam Cemil Başkanımız, vekillerimiz ve belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımızla beraber sabaha kadar nöbet tutmaya devam edeceğiz. Bizler bu yapılan hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Bu CHP'li belediyeye yapılmış bir eylem değildir, bir işgal değildir. Bu İzmir'deki gençlerimize, kadınlarımıza yapılan bir haksızlıktır. Biz bu haksızlığı kabul etmiyoruz. Buradaki mücadelemize devam edeceğiz."