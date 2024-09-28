İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Urla\'daki Altyapı ve Park Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde başlattığı yatırım seferberliği sürüyor, Son olarak Urla'nın Özbek, Nohutalan, Yağcılar ve Demircili mahallelerinde devam eden altyapı ve park yenileme çalışmaları tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçelerde dört koldan çalışmaya devam ediyor. Yaz sezonunda asfalt, yol, parke yenileme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir ekipleri, Urla'nın 4 mahallesindeki çalışmalarını tamamladı. Urla'nın Yağcılar ve Demircili mahallelerindeki anayol güzergahlarında önce İZSU altyapı çalışmalarını bitirdi. Ardından sıra asfaltlama çalışmalarına geldi. Asfaltlama ile birlikte bir bölümü de genişletilen yollar, kış mevsimine hazır hale getirildi.

Çocuklar Sevindi

Özbek Mahallesi'nde hem yıpranan hem de köy halkının yerini uygun bulmadığı park, talepler doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yerine taşındı, gerekli yenilemeler yapıldı. Nohutalan'da ise baştan başa yenilerek kullanıma sunulan park, çocukları sevindirdi. Altyapısı ve tüm oyuncak setleri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan parkların, çocukların zarar görmemesi için tercih edilen kauçuk zeminleri ise Urla Belediyesi tarafından yapıldı.