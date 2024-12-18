İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni Ek Hizmet Binası Tamamlandı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni Ek Hizmet Binası Tamamlandı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak'ın Güney Mahallesi'nde yapılan ek hizmet binası, yurttaşların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak. 17 bin metrekare alana kurulan bina, farklı birimleri tek çatı altında toplayacak ve sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerle donatılıyor.

18.12.2024 09:42  Güncelleme: 11:39
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak'ın Güney Mahallesi'ndeki ek hizmet binası inşaatı büyük oranda tamamlandı. 30 Ekim İzmir depreminin ardından farklı noktalarda hizmet vermek zorunda kalan bazı birimleri tek çatı altında toplayacak yeni bina, yurttaşların belediye hizmetlerine ulaşımını kolaylaştıracak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak'ın Güney Mahallesi'nde yapımını sürdürdüğü ek hizmet binası yakın zamanda hizmete alınacak. 17 bin metrekare alan üzerine kurulan ve farklı noktalarda hizmetlerini sürdüren bazı daire başkanlıkları ile müdürlükleri tek çatı altında toplayacak bina, yurttaşların belediye hizmetlerine ulaşımını kolaylaştıracak. 5 katlı binanın, 85 araçlık otoparkı bulunuyor.

Konforlu ve ulaşılabilir hizmet

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kontrol mühendisi olarak görev yapan Erdem Gürbüz, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gürbüz, Konak'ta bulunan ana hizmet binasının 2020 depreminin ardından ağır hasar aldığı için yıkıldığını anımsattı. Birimlerin yurttaşlara kesintisiz hizmet sağlamak adına özverili şekilde çalıştığını vurgulayan Erdem Gürbüz, "Belediye hizmetlerinin aksamaması için çalışmalarımız sürüyor. Ek hizmet binaları ile İzmirliye konforlu ve ulaşılabilir hizmeti götürmeyi sürdüreceğiz. Bu bina tamamlandığında birçok birim tek çatı altında toplanacak. Burada; Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlıkları gibi birimlerimiz hizmet sunacak" dedi.

Can dostlar için de birim bulunuyor

Yeni binada, can dostlar için de hizmet alanları oluşturuluyor. Sokak hayvanlarının sağlığına kavuşması için ameliyathane, röntgen birimleri gibi modern donanımlara sahip alanlar kuruluyor. Güney Mahallesi'ndeki ek hizmet binasının yakın zamanda tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni Ek Hizmet Binası Tamamlandı - Son Dakika

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